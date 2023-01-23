Barış Telli, Survivor'a damga vurdu! Protezini çıkardı ve...

TV8'de yayınlanan Survivor 2023'te yarışan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, gösterdiği performanslarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Milli takımda yakaladığı başarılarla herkesin büyük beğenisini toplayan Telli, Survivor'a da damgasını vurdu.

"HERKES EŞİT OLMALI, VURULABİLİR"

Geçtiğimiz gün yayınlanan programda düzenlenen denge oyununda sunucu Murat Ceylan, "Ayağa vurmak serbest ancak Barış Telli bu durumdan muaf" ifadelerini kullanmıştı. Silindir tahta üzerine çıkan Telli, "Herkes eşit olmalı, vurulabilir." diyerek bu kuralın kaldırılmasını talep etti.

OYUNU KAZANDI, TAKLASINI ATTI

Hemen ardından başlayan oyunda rakibini deviren Barış Telli, galibiyetinin ardından bir süre denge tahtasının üzerinde kaldı. Protezini çıkaran milli oyuncu, takım arkadaşlarına döndü ve ellerini kaldırarak ters taklayla suya atladı.

HERKESİN BEĞENİSİNİ TOPLADI



Görüntüler TV8'den alınmıştır

Telli'nin galibiyetinin ardından sergilediği sevinç gösterisi, izleyicilerin ve takım arkadaşlarının beğenisini topladı.

Survivor'a katıldıktan sonra kendisinden beklenen performansın üstüne çıkan Barış Telli, açılış haftasındaki performansıyla erkeklerin performans birincisi seçilmişti.

