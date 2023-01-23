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Barış Telli, Survivor'a damga vurdu! Protezini çıkardı ve...

23.01.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023'te heyecan devam ederken, yarışmacıların göstermiş olduğu performanslar da sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli'nin geçtiğimiz gün yayınlanan bölümdeki denge oyunundaki başarısı, sosyal medyanın gündemine oturdu. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan Telli, oyunun ardından ise protezini çıkardı ve sonrasında takım arkadaşlarına şov sundu.

Barış Telli, Survivor'a damga vurdu! Protezini çıkardı ve...

TV8'de yayınlanan Survivor 2023'te yarışan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, gösterdiği performanslarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Milli takımda yakaladığı başarılarla herkesin büyük beğenisini toplayan Telli, Survivor'a da damgasını vurdu.

"HERKES EŞİT OLMALI, VURULABİLİR"

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Geçtiğimiz gün yayınlanan programda düzenlenen denge oyununda sunucu Murat Ceylan, "Ayağa vurmak serbest ancak Barış Telli bu durumdan muaf" ifadelerini kullanmıştı. Silindir tahta üzerine çıkan Telli, "Herkes eşit olmalı, vurulabilir." diyerek bu kuralın kaldırılmasını talep etti.

OYUNU KAZANDI, TAKLASINI ATTI

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Hemen ardından başlayan oyunda rakibini deviren Barış Telli, galibiyetinin ardından bir süre denge tahtasının üzerinde kaldı. Protezini çıkaran milli oyuncu, takım arkadaşlarına döndü ve ellerini kaldırarak ters taklayla suya atladı.

HERKESİN BEĞENİSİNİ TOPLADI

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Görüntüler TV8'den alınmıştır

Telli'nin galibiyetinin ardından sergilediği sevinç gösterisi, izleyicilerin ve takım arkadaşlarının beğenisini topladı.

Survivor'a katıldıktan sonra kendisinden beklenen performansın üstüne çıkan Barış Telli, açılış haftasındaki performansıyla erkeklerin performans birincisi seçilmişti.

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