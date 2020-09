Baro Başkanı Aktürk: “19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı, Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Aziz milletimizin Atatürk’e şükran ve minnetinin ifadesi olarak 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanının verildiği 19 Eylül tarihi “Gaziler Günü” olarak kabul edilmiştir.

Bu tarih, aynı zamanda gazi ve şehitlerimize duyduğumuz minnet ve saygının da açık bir göstergesidir. Şehitlik ve gazilik; milletimiz için şereflerin en yücesidir. Cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan gazilerimiz, cesaretin ve fedakârlığın sembolleri, ülkemizin medarı iftiharıdır.

Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için vatan haline dönüşmesi; Şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Tarih boyunca ülkemizin bütünlüğüne, bağımsızlığımıza ve birlikte yaşama irademize kast eden düşmanlar karşılarında daima ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışı ile dimdik duran sağlam bir milli iradeyi bulmuşlardır. Bu millet, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz gazi bir millettir. 15 Temmuz’da meydanlardaki cansiperane mücadelesiyle ‘Gazi Millet’ unvanını taşımayı hak ettiğini bir kez daha tüm dünyaya ispat etmiştir.

Milletimiz; her karış toprağı aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanıyla sulanmış bu kutsal vatanı her zaman ve her şartta korumak yolunda, gerektiğinde yine şehitler ve gaziler vermekten asla kaçınmayacaktır. Şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız ve her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü’nü kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize uzun ömürler diliyoruz.”