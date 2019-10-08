Bartın'da aşk acısını dindiren şelaleye yoğun ilgi!

Ulus ilçesinde Ulukaya köyündeki mitolojik hikayeye göre, aşk tanrısı Eros'un, eşinin kendisini artık sevmediği düşüncesiyle intihar eden Selamnos'un bedenini dönüştürdüğü şelaleden su içen, mendilini ıslatan ya da yüzünü yıkayanlar, yaşadıkları aşk acısından kurtuluyor. İlçe merkezine 17 kilometre uzakta 10 metre genişliğinde bir kaya oyuğundan çıkan ve 20 metre yüksekten akan şelaleye, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor.

'EN ÇOK TURİST ÇEKEN YERLERİMİZDEN BİRİ'

Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Ulukaya Şelalesi'ni, mitolojik öyküsünü de öne çıkarak 'aşk acısını dindiren şelale' adıyla tanıttıklarını belirterek, bu şekilde yerli ve yabancı turist sayısında her geçen yıl ciddi artış olduğunu, şelalenin de bölge turizmine önemli katkı sağladığını vurguladı. Şelalenin, ilçeye yakın olduğunu belirten Dursun, şöyle konuştu:

“1 kilometrelik kanyonun içinden geçerek Ulus Çayı'na akan şelalemiz en fazla turist çeken yerlerimizden bir tanesidir. Ulukaya Şelalesi, kanyonu, çevresindeki ormanlık alanlar ve yürüyüş parkurlarıyla insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son yıllarda gerek çevresindeki ışıklandırma, yol düzenleme, korkuluk gibi çalışmalar, tanıtıcı faaliyetlerimizle şelale bölgesindeki turizm potansiyeli de gelişiyor. Saklı kalmış doğal güzellikleri, mitolojik öykülerini de öne çıkarak tanıtma gayretindeyiz. Şelaleye geçtiğimiz yıldan bugüne kadar yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bu sayının her geçen gün arttığını görüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor.”