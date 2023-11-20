YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi 6 metre yükseldi

Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi 6 metre yükseldi

20.11.2023 10:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irmak boyundaki yürüyüş yolları, banklar, iskeleler ile gezi alanları su altında kaldı.

Bartın'da kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın bazı noktalarında sağanak nedeniyle taşkınlar meydana geldi.

Kentte 3 gündür etkisini gösteren kuvvetli yağış sebebiyle ırmağın su seviyesi 6 metre yükseldi, ırmak boyundaki yürüyüş yolları, banklar, iskeleler ile gezi alanları su altında kaldı.

Çağlayan piknik alanının bir bölümü ile büfeler, tekne kafeler ile aydınlatma lambalarının su altında kaldığı ırmak çevresi ve Tersane Caddesi'nde güvenlik önlemleri alındı.

Emniyet ve zabıta ekiplerince ırmak kenarına çıkan yollara güvenlik şeridi çekildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve diğer yetkililer, Yalı bölgesinde incelemede bulundu.

Vali Arslan, burada yaptığı değerlendirmede, ırmaktaki su akışının kuvvetli olduğunu, ilerleyen zaman için fazla yağış görülmediğini ve suyun çok daha fazla yükselmesini beklemediklerini belirtti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bartın Belediyesi ve polis ekipleri, su seviyesi 6 metre yükselen ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jandarmanın uyuşturucu ile mücadelesinde 2 şahıs tutuklandıJandarmanın uyuşturucu ile mücadelesinde 2 şahıs tutuklandı
İnönü Yaylası’nda zorlu 5 gün: imkansız noktalarda hayat kurtardılarİnönü Yaylası’nda zorlu 5 gün: imkansız noktalarda hayat kurtardılar
İzmit, karla mücadeleye hazırİzmit, karla mücadeleye hazır
Anahtar Kelimeler:
bartın irmağı sağanak taşkın

Bartın Namaz Vakitleri 20 Kasım Pazartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:38
Öğle
12:41
İkindi
15:11
Akşam
17:34
Yatsı
18:59

Bartın Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Pazartesi

Umut eczanesi
Ulus
Sifa eczanesi
Merkez
Yeditepe eczanesi
Merkez
Büyük eczanesi
Merkez
Egemen eczanesi
Amasra
Murat eczanesi
Kurucasile
Soner eczanesi
Ulus
Tümünü Göster
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.