Bartın-Karabük kara yolundaki heyelan bölgesinde güçlendirme çalışmasına başlandı

Bartın-Karabük kara yolunda heyelan yaşanan bölgede başlatılan güçlendirme çalışması nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Kara yolunun 15. kilometresi Kirazlıköprü Barajı mevkisinde dağlık alandan zaman zaman yola toprak ve kaya parçaları düşen bölgede Karayolları ekiplerince güçlendirme çalışması başlatıldı.

80 metre yüksekliğindeki dağlık alanda yapılan çalışmayla dik yamaçta kayaları tutan ve kısmen zarar gören çelik ağlar, yine çelik halatla güçlendirilerek değiştirilecek.

Yaklaşık 10 gün sürecek çalışma kapsamında Bartın-Karabük kara yolu belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Trafik işaret ve işaretçileriyle önlem alınan bölgede, sürücülerin dikkatli olması istendi.



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