Bartın Üniversitesi mezunu 193 öğrenci OGM’ye atandı

Bartın Üniversitesi mezunu 193 kişinin, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde istihdam edilmek üzere ataması yapıldı. Atanması yapılan her 10 orman mühendisinden birini Bartın Üniversitesi mezunları oluşturdu.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) istihdam odaklı politikaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Bartın Üniversitesi’nden mezun olan 193 kişinin ataması gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi mezunu 102 orman mühendisinin ile Ulus Meslek Yüksekokulu (Ulus MYO) mezunu 91 orman muhafaza memurunun Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) ataması yapıldı.

Ataması yapılan her 10 orman mühendisinden biri Bartın Üniversitesi mezunu

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla gerçekleştirilen atama töreninde bin 150 Orman Mühendisi ve 2 bin 700 Orman Muhafaza Memurunun görev yerleri belirlendi. Ataması yapılan bin 150 orman mühendisinden 102’si Bartın Orman Fakültesi mezunlarından, 2 bin 700 orman muhafaza memurundan 91’i ise Ulus Meslek Yüksekokulu mezunlarından oldu. Böylece atanması yapılan her 10 orman mühendisinden birini Bartın Üniversitesi mezunları oluşturdu.

“Bartın Üniversitesi Ormancılık alanında ülkemizde ilk sırada”

Bartın Orman Fakültesi’nin alanında Türkiye’de birinci sırada olduğunu belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Ülkemizin genç üniversitelerinden biri olarak öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret sarf ederken, bilimsel anlamda büyümeyi de önceliyoruz. Ayrıca bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma kapsamında yürütülecek çalışmalarla bölgemizin kalkınmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Birçok alanda sürdürülebilir bir yükseliş göstererek, geleceğe olan yürüyüşümüze sağlam adımlarla devam ediyoruz. Bu noktada Üniversite Araştırmaları Laboratuvarının (ÜNİAR) 2020 yılı genel araştırma listesinde Bartın Orman Fakültesi birinci olmayı başardı. Bu doğrultuda kurumsal kimliğimizle birlikte geleceğimize değer katan akademisyenlerimiz, idari personelimiz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızdan oluşan tüm bileşenlerimizi tebrik ediyor, hep daha iyisini hedefleyerek nice başarılara ulaşacağımıza gönülden inanıyorum” dedi.

“Hedefimiz, nitelikli bir eğitimle öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak”

Rektör Uzun, üniversite bünyesinde yürütülen tüm çalışmaların merkezinde öğrencilerin yer aldığını da kaydederek, “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizi yetkin ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmekle birlikte görev ve sorumluluğumuzu da yerine getirmek için büyük gayret sarf ediyoruz. Kararlı ve azimli çabalarımızı sadece eğitim-öğretim dönemleri boyunca değil, öğrencilerimizi mezun ettikten sonra da sürdürüyoruz. Bartın Üniversitesi’nin tüm bileşenleriyle büyük bir aile olduğu bilinciyle mezunlarımızla irtibatı koparmamak için ‘Mezun Bilgi Sistemi’ni kurduk ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başarılarının bir ömür boyu sürmesini dilediğimiz öğrencilerimizin ulaştıkları başarılarla gurur duyuyoruz. Bu düşüncelerle başarının tesadüf olmadığı bilinciyle Bartın Orman Fakültesi ve Ulus Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olduktan sonra atamaları gerçekleştirilen tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Orman varlığını artırabilen nadir ülkelerden biri olarak, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Sayın Bekir Pakdemirli liderliğinde sürdürülen vizyona mezunlarımızın da değer katacağına yürekten inanıyorum. Sayın Bakanımıza geleceğimize yapılan değerli yatırımlar niteliğindeki tüm çabaları için şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Öğrencilerimiz OGM bünyesinde işyeri eğitimi alıyorlar”

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu ile Orman Genel Müdürlüğü arasında işletmelerde mesleki eğitim esaslı bir iş birliği protokolü imzalandığını da aktaran Rektör Uzun, bu noktada bir ilki gerçekleştirdiklerini ve imzalanan protokolle, Ormancılık Bölümü öğrencilerinin müdürlüğe bağlı işletmelerde bir dönem işyeri eğitimi alacaklarını söyledi.

Rektör Uzun, “Bu protokol ile Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı öğrencilerimizin gelecekte görev alacakları, Ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde bulunan uzman kadrolar ile mesleki mesailerinden önce tanışmaları sağlanacaktır. Ayrıca birlikte iş görme alışkanlıklarının, mesleki davranış ve becerilerinin de bu protokol vesilesi ile öğrencilerimize daha etkin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu vesileyle göstermiş oldukları yakın iş birliği ve ilgilerinden dolayı Orman Genel Müdürümüz Sayın Bekir Karacabey’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“YÖK ile Tarım ve Orman Bakanlığımız güç birliği yaptı”

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, Bakanlık ile yükseköğretim kurumlarının sorumluluk alanlarındaki “altyapı, personel, eğitim, Ar-Ge, etkinlik, öğrenci/çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri” gibi konulara ilişkin süreçlerin iş birliği içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir protokolün imzalandığını da aktaran Rektör Uzun, “İmzalanan protokolle birlikte yüksek verimliliğin hedeflendiği bu çalışmalarda üniversite olarak elimizden geleni yapmaya ve paydaşlarımızla birlikte yol kat etmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızın bölgemizin ve ülkemizin geleceğine değer katmasını temenni ediyoruz. Ülkemizdeki stratejik alanlarla ilgili ortaya konulan vizyon ile birlikte geleceğe yönelik tüm çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen, istihdam odaklı politikalarla öğrencilerimizle birlikte geleceğimizi önceleme konusunda irade ortaya koyan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK Yürütme Kurulu Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.