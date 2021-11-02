YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın Üniversitesi öğrencileri "Ar-Ge Pazarı" ile projelerini hayata geçiriyor

Bartın Üniversitesi öğrencileri "Ar-Ge Pazarı" ile projelerini hayata geçiriyor

02.11.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun: - "Burada ödül alan bir fikir, proje ve ürün başlangıcının, ülkemizin yarın ilk 500'de, ilk 1000'de teknoloji geliştiren, ürün geliştiren firma seviyesine ulaşması, en büyük hayallerimiz arasında."

Bartın Üniversitesince düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı ile öğrencilerin finansman veya diğer yetersizlikler nedeniyle hayata geçiremedikleri önemli projelerin, sektör temsilcileri ve yatırımcılarla buluşturularak desteklenmesi sağlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, 25-26 Ekim'de üniversitenin Kutlubeyyazıcılar Yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirilen 4. Ar-Ge Proje Pazarı'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri açısından oldukça kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Uzun, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesinin en önemli yollarından birinin kamu, üniversite ve sanayi iş birliği olduğunu kaydetti.

Ar-Ge Pazarı'yla ülkenin teknolojik gelişimine katkı sunacak bütün fikir sahipleriyle yatırımcıların bir arada buluştuğu ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Uzun, şöyle konuştu:

"Bartın Üniversitemiz bölgesinden başlayarak ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunmak için Ar-Ge'den teknoloji geliştirmeye kadar, eğitim öğretimden sosyal katkıya kadar her alanda büyük gayret gösteriyor. Bunun son örneği de proje pazarı oldu. İki gün boyunca tam bir beyin fırtınası, birbirinden öğrenen, fikirleri olan, bu fikirleri değerlendirecek yatırımcıların bir arada olduğu, birbirlerine sorular sorarak daha iyiye nasıl ulaşabilirizin oluşturulduğu bir ekosisteme tanık olduk."

- "Öğrencimiz, buradan edindiği birikimle şirket sahibi oldu"

Uzun, ekosistemin çok yararlı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neler kazandırdı bu ekosistem? Örneğin; 3. Ar-Ge Pazarı'nda birinci olan öğrencimiz, başlangıç sermayesi de diyebileceğimiz ama daha çok motivasyon anlamında, buradan edindiği birikimlerle projesini hayata geçirdi ve şirket sahibi oldu. Bu yıl birinci olan öğrencimizin projesi ise yine İstanbul'da bir Teknokent'te fikirden teknolojiye ulaşan süreçte ürün safhasına dönüşmüş ve ticarileşmiş noktaya ulaşmış. Dolayısıyla burada ödül alan bir fikir, proje ve ürün başlangıcının, ülkemizin yarın ilk 500'de, ilk 1000'de teknoloji geliştiren, ürün geliştiren firma seviyesine ulaşması en büyük hayallerimiz arasında. Bunun olacağına dair de güçlü işaretler alıyoruz."

Ar-Ge Pazarı'nın öğrencilerin proje geliştirmesine önemli katkı sağladığını belirten Uzun, etkinliğin tüm katılımcılar için ufuk açacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç ölüm! 300 kilometre hızla bariyerlere çarptıKorkunç ölüm! 300 kilometre hızla bariyerlere çarptı
PARTNEROrtalık savaş alanına döndü!Ortalık savaş alanına döndü!
Bartın'da otomobiliyle tıra çarpan amatör futbolcu yaşamını yitirdiBartın'da otomobiliyle tıra çarpan amatör futbolcu yaşamını yitirdi

Bartın Namaz Vakitleri 2 Kasım Salı

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:39
İkindi
15:25
Akşam
17:52
Yatsı
19:14

Bartın Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Salı

Çolpak Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Kaan Eczanesi
Amasra
Kozcağız Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Burak Çelik Eczanesi
Ulus
Çolpak Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.