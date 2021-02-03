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Bartın Üniversitesi öğrencilerinin TÜBİTAK 2209-B projeleri başarısı

03.02.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Bartın Üniversitesi öğrencilerinin TÜBİTAK 2209-B projeleri başarısı

Bartın Üniversitesi öğrencileri tarafından “TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı” kapsamında hazırladığı 5 proje desteklenmeye değer bulundu.TÜBİTAK’ın teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için alanlarında başarılı öğrencileri desteklediği, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek ve yeni teknolojilere öğrencilerin erişimini sağlamak amacıyla çağrıya çıktığı “TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı” başvuru sonuçları açıklandı.

Bartın Üniversitesi öğrencileri tarafından “TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı” kapsamında hazırladığı 5 proje desteklenmeye değer bulundu.
TÜBİTAK’ın teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için alanlarında başarılı öğrencileri desteklediği, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek ve yeni teknolojilere öğrencilerin erişimini sağlamak amacıyla çağrıya çıktığı “TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı” başvuru sonuçları açıklandı. Yapılan değerlendirmenin ardından TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Program kapsamında kabul edilen 27 projesiyle 99 üniversite arasından Türkiye ikincisi olan Bartın Üniversitesi’nde 5 öğrenci hazırladıkları projelerle destek almaya hak kazandı.

Katma değeri yüksek biyoteknolojik ürünlere yönelik projeler
TÜBİTAK 2209-B-Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı kapsamında Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Buket Yıldırım’ın “Kovid-19 Pandemisine Yönelik İnhibitör Denemeleri için ACE2 Proteinin Rekombinant Olarak Üretilmesi, Saflaştırılması ve Karakterizasyonu”, Betül Timuçin’in “Hücre Kültürü Çalışmalarında Kullanmak için Rekombinant Olarak Epidermal Büyüme Faktörünün Üretilmesi, Saflaştırılması ve Karakterizasyonu”, Hilal Taşçı’nın “Hücre Kültürü Ortamında Kullanmak için Rekombinant Olarak Transferrin’in Üretilmesi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu”, İrem Işık’ın “Yara İyileşmesinde Kullanmak için TGF- ß1 Enziminin Rekombinant Olarak Üretilmesi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu” ve Tutku Akar’ın “Zika Virüsüne Karşı Antiviral Ajan Geliştirme Çalışmalarında Kullanmak için NS2B-NS3 proteaz Enziminin Rekombinant Olarak Üretilmesi, Saflaştırılma ve Karakterizasyonu” başlıklı projeleri destek almaya hak kazandı. Öğrencilerin Proje Sanayi Danışmanlığını ise Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Rizvan İmamoğlu yaptı.
Ayrıca Proje Sanayi Danışmanlığını yine İmamoğlu’nun yaptığı Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri Nazlı Teker ile Mürşide Akoğlu’nun “Sağlık Alanında Kullanmak için Fosfodiesteraz 1 Enziminin Rekombinant Olarak Üretilmesi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu” adlı proje de desteklenmeye değer görülen projeler arasında yer aldı.

“Öğrencilerimizi tüm çalışmalarımızın merkezinde tutuyoruz”
“Öğrenci odaklı” eğitim-öğretim anlayışıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sürekli gelişimini ve yetkinliklerinin artması her zaman önceliğimiz olmuştur. Onları mezun ederken donanımlı bireyler olmaları için tüm personelimizle birlikte ciddi çaba sarf ediyoruz. Gerek ders ortamında gerek ise ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onların en iyi şekilde geleceğe hazırlanmanın gayretindeyiz. Bu noktada TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Program kapsamında bizi Türkiye ikinciliğine taşıyan öğrencilerimiz TÜBİTAK 2209-B projeleriyle de gururlandırmaya devam ediyorlar. Üreten Türkiye’nin mimarları olacak gençlerimizin, ülkemizin gelecek hedeflerine giden yolda ciddi adımlar atacağına ve geleceğimize değer katacağına yürekten inanıyorum” dedi.

“Öğrencilerimiz mezun olmadan karşılaşabilecekleri her duruma hazır oluyorlar”
Bartın Üniversitesi’nde öğrencilerin gelişiminin derslerle sınırlı olmayan öğrenme ortamıyla desteklendiğinin de kaydeden Rektör Uzun, “‘Üreten Üniversite’ sloganıyla akademisyenlerimizin başarıları öğrencilerimize tecrübe olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak biyoteknoloji alanında önemli bir yer teşkil eden enzimlerin yerli imkanlar ile üretimi üzerine çalışan öğretim elemanlarımız öğrencilerimize yönelik projelere desteklerini sürdürdüğünü görmekteyiz. COVİD-19 ile mücadele kapsamında BAKKA destekli proje ile enzim üretimi için gerekli laboratuvar altyapı imkanlarına sahip olan Üniversitemiz, enzim üretimi üzerine gerçekleştirilen projeler ile bu alanda öncü bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir. Ülkemizin öncelikli alanlar kapsamında yer alan enzim teknolojisi alanında nitelikli öğrenci yetiştirme hedefini benimseyen Üniversitemiz, öğrencilerimize bu alanda akademisyenlerimizin desteği ile proje yazma ve projelerini gerçekleştirme imkânları sunmaktadır. Bu yaklaşımın sonucunda öğrencilerimiz daha mezun olmadan karşılaşabilecekleri her duruma hazır olmaktadırlar. Bu düşüncelerle öğrencilerimizi ve onlarla yol arkadaşlığı yapan öğretim elemanlarımızı tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi geleceğe dönük projeler üretmeleri noktasında destekleyerek kendilerini kanıtlama imkânı sunan TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Bartın Üniversitesi öğrencilerinin TÜBİTAK 2209-B projeleri başarısı

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