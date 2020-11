Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK’ın ’Alan Bazlı Yetkinlik Haritasında’ en iyiler arasında

“Sürdürülebilir bir gelişim hedefliyoruz”

Üniversite olarak sürdürülebilir bir gelişim hedeflediklerinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri geleceğe kararlı adımlarla yürümektedir. Her günü bir öncekinden daha iyi olması için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu doğrultuda kayda değer bir gelişim göstererek, bilimsel anlamda aldığımız başarılarla yetkinliğimizi ortaya koyuyoruz. Bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Bu noktada TÜBİTAK tarafından yayımlanan ‘Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi’ çalışmasını önemsiyor, yetkinliğimizin farkında olma konusunda da değerli buluyoruz. Yapılan değerlendirme ile öne çıkan alanlarımızın ihtisaslaşma kapsamındaki hedeflerimize dönük bir öngörü sağlaması da önem arz etmektedir. İnanıyorum ki 2014-2018 yılları arasındaki yayın sayıları ve 2014-2019 yılları arasındaki proje sayıları dikkate alınarak yapılan bu değerlendirmedeki yerimiz önümüzdeki yıllarda daha da iyileşecektir. Çünkü sürdürülebilir bir şekilde gelişim kaydettiğimiz Üniversitemizde, yayın sayılarımız son üç yılda 3 kata yakın bir yükseliş göstermiştir. Proje sayılarımızı da her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. 2017 yılında kabul edilen TÜBİTAK projesi 2 iken 2020 yılı daha bitmeden kabul edilen proje sayımız 15’e ulaşmıştır. Ayrıca 2020 yılı 1. çağrı döneminde dijitalleşme ve bölgesel kalkınma odağında hazırlanan 3 TÜBİTAK-1001 projesiyle desteklenen Üniversitemiz, ihtisaslaşan üniversiteler arasında ilk sırada yer almayı başarmıştır. Son 4 yılda (2017-2020-Ekim) 25 TÜBİTAK, 16 BAKKA, 240 BAP, 1 Avrupa Birliği ve 84 TÜBİTAK-2209 öğrenci projesi kabul edilmiştir. Bu düşüncelerle oluşturdukları stratejilerle bizleri hep daha iyisini yapma yönünde teşvik eden ve ‘Alan Bazlı Yetkinlik Haritası’ ile durumumuzu görmemizi sağlayan TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman yanımızda olarak kalite eksenli yolculuğumuzda bizleri daima destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.