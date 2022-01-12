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Bartın Üniversitesince endemik bitki türü keşfedildi

12.01.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Üniversitesince endemik bitki türü keşfedildi

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bilge Tunçkol ve ekibi, yeni bir endemik bitki türü keşfetti.

Ulus Meslek Yüksekokulunda görevli Tunçkol ile Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Neval Güneş Özkan tarafından, Bolu Yedigöller Milli Parkı Gurbetkayası mevkisinde keşfedilen "Aubrieta" türü bitkiye "Aubrieta necmi-aksoyi Tunçkol, N.Özkan&Al-Shehbaz" ismi verildi.

Bitkiyle ilgili bilimsel yayın, uluslararası bilimsel dergi "Phytotaxa"da yer aldı.

Tunçkol, gazetecilere, milli park sınırları içerisindeki arazi çalışmaları sırasında toplanan bitki örneklerinin iki üniversitenin araştırma laboratuvarlarında incelemesinde yeni bir takson (canlı türü sınıflandırılması) olduğunu belirlediklerini söyledi.

Çalışmalarını detaylandırdıklarını aktaran Tunçkol, "Sonrasında yurt dışında Amerika'da Missouri Botanical Garden'da bu konuda uzman olan Prof. Dr. İhsan Al-Shehbaz ile çalışmalar detaylandırılarak yürütülmüştür ve bitkinin dünya için yeni bir endemik taksonu olduğuna karar verilmiştir. Doktora çalışmamı yürüttüğüm, makalede ortak çalışma yaptığımız Neval Güneş Özkan ile doktora çalışması yürüttüğümüz hocamız Prof. Dr. Necmi Aksoy'a atfen bitkiyi isimlendirmiş bulunmaktayız." diye konuştu.

Tunçkol, bitkinin "Brassicaceae" familyasına ait bir tür olduğunu dile getirerek, kayalık habitatlarda yer örtücü süs bitkisi olarak kullanım potansiyelinin bulunduğunu, gösterişli renkte çiçeklere sahip olduğunu, oldukça sınırlı bir alanda, bazaltik ve kireçtaşı kayalık habitatlarda yer aldığını kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise üniversite olarak bilimsel üretkenliği her geçen gün artırıp ülkenin kalkınmasına değer kattıklarını vurgulayarak, yeni bir bitki türünün daha bilim dünyasına kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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