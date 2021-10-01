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Bartın'da dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

01.10.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Bartın'da kendisini polis olarak tanıtarak 2 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kent merkezinde yalnız yaşayan H.B (80), kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişinin, "Adınıza sahte kimlik çıkaran bir kişi altın çalmış ve çaldığı altınları sizin evde sakladığını söylüyor. Sizdeki altınları incelenmek için almamız gerekiyor." demesi üzerine evdeki 6 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpeyi şüpheliye verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.B, polise merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kimliği belirlenen ve Adana'ya gitmek üzere kentten ayrıldığı tespit edilen şüpheli S.Ç, yolculuk yaptığı sırada Ankara'da yakalandı.

Gözaltına alınarak çaldığı ziynet eşyalarıyla Bartın'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şüphelinin bir gün önce Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de aynı yöntemle 69 yaşındaki Ş.Ç'yi dolandırarak 30 bin lirasını aldığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bartın

Bartın Namaz Vakitleri 1 Ekim Cuma

İmsak
05:15
Sabah
06:40
Öğle
12:45
İkindi
16:02
Akşam
18:41
Yatsı
20:00
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

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