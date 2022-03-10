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Bartın'da eğitime kar engeli

10.03.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da eğitime kar engeli

Bartın'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre gece boyunca kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "İl genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim
faaliyetlerine 11 Mart Cuma günü ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı

Bartın Namaz Vakitleri 10 Mart Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
07:05
Öğle
13:06
İkindi
16:20
Akşam
18:58
Yatsı
20:17
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

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