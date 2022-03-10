Bartın'da eğitime kar engeli

Bartın'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre gece boyunca kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "İl genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim
faaliyetlerine 11 Mart Cuma günü ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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