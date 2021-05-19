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Bartın'da komşu akrabalar arasındaki arazi kavgasında 5 kişi yaralandı

19.05.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da komşu akrabalar arasındaki arazi kavgasında 5 kişi yaralandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, komşu akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Elmacık köyünde akraba Tahir A. ile Ali A. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya aileler de dahil oldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bıçak ve baltaların kullanıldığı kavgada yaralanan Ali A. (67), Hatice A. (70), Sultan A. (39), Filiz K. (32) ve Nuray K. (48), ambulansla Ulus ve Bartın Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Ali A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tahir A. ve oğlu Emre A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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