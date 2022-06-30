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Bartın'da köpeğe cinsel istismardan yargılanan sanığa hapis cezası

30.06.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da köpeğe cinsel istismardan yargılanan sanığa hapis cezası

Bartın'da komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

4. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık M.D, tanıklar, Bartın Çevre Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği, Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile çeşitli hayvan hakları derneklerinin yetkilileri ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki olarak davaya katılan avukatlar, video kaydında ve tanık beyanlarında cinsel saldırı eyleminde bulunduğunun açık olduğunu ifade ettikleri sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının katılmadığı duruşmada söz verilen sanık M.D, suçlamaları kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın "hayvana cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek" suçundan 1 yıl 9 ay hapis ile 4 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

- Olay

Bartın'da 26 Temmuz 2021'de M.D'nin (66) tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğunu gören bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda alarak jandarmaya şikayette bulunmuştu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.D, işlemlerin ardından "hayvana cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Daha sonra serbest bırakılan M.D. adli kontrol şartıyla ev hapsine alınmıştı.

Şüphelinin eyleminin, video görüntülerinden ve tanık beyanlarından "cinsel saldırı" niteliğinde olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, M.D'nin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun "Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır." maddesi gereğince cezalandırılması istenmişti.

- Yeni yasa

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu, geçen yıl 14 Temmuz 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, önceki yasaya göre kabahat niteliğinde olan "hayvanlara işkence yapmak", "acımasız ve zalimce muamelede bulunmak", "hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak" ve "tecavüz etmek" fiilleri suç kapsamına alınmıştı.

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cinsel istismar Sanık

Bartın Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:10
Sabah
05:13
Öğle
12:59
İkindi
17:00
Akşam
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