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Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

04.02.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

Bartın'da etkili olan sağanak ve eriyen kar, taşkına yol açtı.

Kent genelinde sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen kar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi.

Su seviyesinin yükselmesi sonucu yürüyüş yolu mevkisindeki iskelelerle Çağlayan piknik alanının bir bölümü ve buradaki büfeler, su altında kaldı.

Arıt Deresi'nin taşması nedeniyle bazı bahçeleri de su bastı. Bölgede Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşım farklı yollardan sağlanıyor.

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Bartın Namaz Vakitleri 4 Şubat Cuma

İmsak
06:25
Sabah
07:53
Öğle
13:10
İkindi
15:50
Akşam
18:16
Yatsı
19:39
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

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