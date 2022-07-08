Bartın'da sel mağduru öğrenciler LGS tercihlerini mobil araçta yapıyor

SELİM BOSTANCI - Bartın'da 27 Haziran'da yaşanan selin ardından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih döneminde internet ve ulaşım problemi yaşayan öğrenciler, köylerine kadar gelen mobil araç sayesinde tercihlerini uzmanlar eşliğinde yapabiliyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencileri ve velileri tercih heyecanı sararken, Bartın'da yaşanan sel nedeniyle internet sıkıntısı çeken veya okul müdürlüklerine gidemeyecek durumda olanların talebi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulama başlatıldı.

Bu kapsamda müdürlük bünyesindeki bir araç "LGS Mobil Tercih Aracı"na dönüştürüldü. Uzak köylerde oturan öğrenciler, ayaklarına kadar gelen mobil araç sayesinde tercihlerini kolayca yapıyor. Öğrenciler, araçtaki uzmanlardan tercih edecekleri okullarla ilgili destek de alıyor.

- "20 Temmuz'a kadar sahada olacağız"

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, AA muhabirine, uygulamanın çıkış noktasının Amasra ilçesine bağlı köydeki bir velinin kendisini telefonla arayıp yardım istemesinin olduğunu anlattı.

Velinin, eşi il dışında inşaatta çalıştığı için kendisinin okula gitme durumunun ve internetinin olmadığını, çocuğunun tercih yapamayabileceğini söylediğini aktaran Acar, şöyle devam etti:

"Biz de velimizin iletişim numarasını aldık, sorununu ayağına giderek çözdük. Ardından arkadaşlarımızla 'Bu durumda olan veli ve öğrencilerimizle ilgili ne yapabiliriz?' diye düşündük ve Sayın Valimizin de talimatlarıyla müdürlüğümüze ait bir aracı LGS Mobil Tercih Aracı'na dönüştürdük. Bu aracımızla, müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri yerine getireceğiz ve 20 Temmuz'a kadar sahada olacağız. Eğitimde bir ferdi dahi görmezden gelemeyiz. Köylerde öğrencimizle buluştuğumuzda hem ülkemiz hem Bartın'daki okullarımızla ilgili bilgiler veriyoruz. Öğrencilerimizin akademik olarak ilerlemeleri veya meslek kazanma noktasında tercihlerine göre onlara yön vermeye ve ufuklarını açmaya çalışıyoruz."

Acar, öğrenci ve velilerden oldukça olumlu tepkiler aldıklarını dile getirerek, "Bu uygulamamız devlet ve millet arasındaki sinerjiye büyük katkı sağlıyor. Vatandaş kendisini daha değerli hissediyor. Bir öğrenci bizim için çok önemli. Diyorlar ki, 'Milli Eğitim Bakanlığı, müdürlük bu işi dertlenmiş, benim çocuğuma sahip çıkmak için gelmiş. Devlet bunu yapıyorsa benim de sonuna kadar çocuğumun arkasında durmam gerekir.' Müthiş sinerji var." diye konuştu.

Aracın, idareci, rehber ve özel eğitim öğretmeniyle 24 saat esasına göre hizmet verdiğini belirten Acar, "Bartın'ın en ücra köyüne kadar gidiyoruz. Kimse mağdur olmayacak." dedi.

- Veliler ve öğrenciler uygulamadan memnun

Selin en çok etkilediği Epçiler köyünde yaşayan öğrenci velilerinden Yaşar Bütünöz de "Başta Valimiz, Milli Eğitim Müdürümüz ve çalışan personele teşekkür ediyoruz. Sel sonrasında ulaşım biraz sıkıntılı. Bu zorluklara rağmen geldiler, çok duygulandık. Öğretmen arkadaşlarımız bizleri gerek mesleki konuda gerekse okul konusunda bilgilendirdi. Biz de ona göre tercihimizi yaptık." ifadesini kullandı.

Ekiplerin köylerine gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Yalçın Burgucu ise okul konusunda kararsızlıklarını öğretmenlerin sayesinde aştıklarını söyledi.

Öğrenci Songül Burgucu, köye gelen öğretmenler sayesinde bilgilendiğini ve doğru bir tercih yaptığına inandığını ifade etti.

