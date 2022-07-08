YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da sel mağduru öğrenciler LGS tercihlerini mobil araçta yapıyor

Bartın'da sel mağduru öğrenciler LGS tercihlerini mobil araçta yapıyor

08.07.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel nedeniyle internet ve ulaşım problemi yaşandığı için, köylerine gelen LGS Mobil Tercih Aracı'nda işlemlerini yapan öğrenciler, tercih edecekleri okullarla ilgili uzmanlardan destek alıyor - Öğrenci velisi Yaşar Bütünöz: - "Sel sonrasında ulaşım biraz sıkıntılı. Bu zorluklara rağmen geldiler, çok duygulandık"

SELİM BOSTANCI - Bartın'da 27 Haziran'da yaşanan selin ardından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih döneminde internet ve ulaşım problemi yaşayan öğrenciler, köylerine kadar gelen mobil araç sayesinde tercihlerini uzmanlar eşliğinde yapabiliyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencileri ve velileri tercih heyecanı sararken, Bartın'da yaşanan sel nedeniyle internet sıkıntısı çeken veya okul müdürlüklerine gidemeyecek durumda olanların talebi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulama başlatıldı.

Bu kapsamda müdürlük bünyesindeki bir araç "LGS Mobil Tercih Aracı"na dönüştürüldü. Uzak köylerde oturan öğrenciler, ayaklarına kadar gelen mobil araç sayesinde tercihlerini kolayca yapıyor. Öğrenciler, araçtaki uzmanlardan tercih edecekleri okullarla ilgili destek de alıyor.

- "20 Temmuz'a kadar sahada olacağız"

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, AA muhabirine, uygulamanın çıkış noktasının Amasra ilçesine bağlı köydeki bir velinin kendisini telefonla arayıp yardım istemesinin olduğunu anlattı.

Velinin, eşi il dışında inşaatta çalıştığı için kendisinin okula gitme durumunun ve internetinin olmadığını, çocuğunun tercih yapamayabileceğini söylediğini aktaran Acar, şöyle devam etti:

"Biz de velimizin iletişim numarasını aldık, sorununu ayağına giderek çözdük. Ardından arkadaşlarımızla 'Bu durumda olan veli ve öğrencilerimizle ilgili ne yapabiliriz?' diye düşündük ve Sayın Valimizin de talimatlarıyla müdürlüğümüze ait bir aracı LGS Mobil Tercih Aracı'na dönüştürdük. Bu aracımızla, müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri yerine getireceğiz ve 20 Temmuz'a kadar sahada olacağız. Eğitimde bir ferdi dahi görmezden gelemeyiz. Köylerde öğrencimizle buluştuğumuzda hem ülkemiz hem Bartın'daki okullarımızla ilgili bilgiler veriyoruz. Öğrencilerimizin akademik olarak ilerlemeleri veya meslek kazanma noktasında tercihlerine göre onlara yön vermeye ve ufuklarını açmaya çalışıyoruz."

Acar, öğrenci ve velilerden oldukça olumlu tepkiler aldıklarını dile getirerek, "Bu uygulamamız devlet ve millet arasındaki sinerjiye büyük katkı sağlıyor. Vatandaş kendisini daha değerli hissediyor. Bir öğrenci bizim için çok önemli. Diyorlar ki, 'Milli Eğitim Bakanlığı, müdürlük bu işi dertlenmiş, benim çocuğuma sahip çıkmak için gelmiş. Devlet bunu yapıyorsa benim de sonuna kadar çocuğumun arkasında durmam gerekir.' Müthiş sinerji var." diye konuştu.

Aracın, idareci, rehber ve özel eğitim öğretmeniyle 24 saat esasına göre hizmet verdiğini belirten Acar, "Bartın'ın en ücra köyüne kadar gidiyoruz. Kimse mağdur olmayacak." dedi.

- Veliler ve öğrenciler uygulamadan memnun

Selin en çok etkilediği Epçiler köyünde yaşayan öğrenci velilerinden Yaşar Bütünöz de "Başta Valimiz, Milli Eğitim Müdürümüz ve çalışan personele teşekkür ediyoruz. Sel sonrasında ulaşım biraz sıkıntılı. Bu zorluklara rağmen geldiler, çok duygulandık. Öğretmen arkadaşlarımız bizleri gerek mesleki konuda gerekse okul konusunda bilgilendirdi. Biz de ona göre tercihimizi yaptık." ifadesini kullandı.

Ekiplerin köylerine gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Yalçın Burgucu ise okul konusunda kararsızlıklarını öğretmenlerin sayesinde aştıklarını söyledi.

Öğrenci Songül Burgucu, köye gelen öğretmenler sayesinde bilgilendiğini ve doğru bir tercih yaptığına inandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybettiBartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Bodrum'da, başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalışan 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldıGÜNCELLEME - Bodrum'da, başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalışan 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağlıkçılardan, Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepkiAdana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağlıkçılardan, Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepki
Anahtar Kelimeler:
sel tercih veli

Bartın Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:17
Sabah
05:17
Öğle
13:01
İkindi
17:01
Akşam
20:34
Yatsı
22:25
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.