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Bartın'da selde ağır hasar gören evlerin yıkımına başlandı

15.08.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da selde ağır hasar gören evlerin yıkımına başlandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, selden en çok etkilenen Zafer köyünde ağır hasar gören evlerin kontrollü yıkımına başlandı.

Kuvvetli sağanağın ardından meydana gelen selin ardından hızla bölgeye ulaşan DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, köyde yoğun çalışma yürütüyor.

Suların taşıdığı kaya parçaları ve molozlar kaldırılırken, ağır hasar gören binaların da yıkımına başlandı.

Fabrika yanında derenin taşması sonucu alt katı tamamen yıkılan 2 katlı ev, iş makineleri yardımıyla kontrollü şekilde tamamen yıkıldı.

Çalışmalar sırasında kolluk kuvvetleri de güvenlik tedbiri aldı.

Ev sahiplerinin sel felaketinin yaşandığı sırada İstanbul'da olduğu öğrenildi.

Ağır hasar gören evlerin yıkımına devam edilecek.

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