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Bartın'da selden zarar görenlerin yaraları ekiplerin yardımıyla sarılıyor

14.08.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da selden zarar görenlerin yaraları ekiplerin yardımıyla sarılıyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde selden zarar gören vatandaşların yaralarının hızla sarılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Kumluca beldesi Zafer köyünde selin yaşandığı ilk günden itibaren DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalara kolluk kuvvetlerinin yanı sıra köylüler destek veriyor.

Ekipler, köyün iki yakasını ayıran köprünün yıkılmasının ardından geçici köprü inşasını sürdürüyor. Beton bloklarla inşa edilecek köprü için iş makineleri suda temizlik çalışması yaptı.

Ev, iş yerleri ve camiye giren sel birikintileri tahliye edilirken, tarlalara sürüklenen araçlar da çekici yardımıyla kaldırılıyor.

İlçede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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sel Bartın

Bartın Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:51
Öğle
13:00
İkindi
16:51
Akşam
20:00
Yatsı
21:32

Bartın Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cumartesi

Pınar Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Tümer Eczanesi
Abdipasa
Egemen Eczanesi
Amasra
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