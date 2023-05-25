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Bartın'da tartıştığı esnafı öldüren şüpheli ile gelini tutuklandı

25.05.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da gelini yalnızken evine girdiği gerekçesiyle tartıştığı esnafı bıçaklayarak öldüren kayınpeder ile gelini tutuklandı.

Kozcağız beldesinde dün oğlu işte olduğu sırada üst katta oturan gelini T.K'nin (31) evine girdiği gerekçesiyle esnaf A.Y'yi (29) bıçaklayarak öldürmesine ilişkin gözaltına alınan kayınpeder R.K. (58) ile gelininin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen R.K. ile gelini T.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

R.K, dün oğlu işte olduğu sırada üst katta oturan gelini T.K'nin evine girdiği gerekçesiyle esnaf A.Y. ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine R.K, A.Y'yi göğsünden bıçaklamıştı.

Ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamazken, kayınpeder R.K. ve gelini T.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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cinayet gelin

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