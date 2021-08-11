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Bartın'daki selde araçlarıyla sürüklendikten sonra kurtarılan 13 yaralı hastaneye kaldırıldı

11.08.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'daki selde araçlarıyla sürüklendikten sonra kurtarılan 13 yaralı hastaneye kaldırıldı

Bartın'da meydana gelen selde araçlarıyla sürüklendikten sonra kurtarılan 13 yaralı, Bartın ve Karabük'teki hastanelerde tedavi altına alındı.

Akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı. Araçta bulunan 2 yaralı, AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı yolun Bahçecik mevkisinde de çöken köprü nedeniyle iki araç kanala devrildi.

Araçlarda bulunan 11 yaralı, kurtarılmalarının ardından Bartın ve Karabük'teki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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