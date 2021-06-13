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Bartuğ Elmaz Galatasaray'da kadro dışı bırakıldı

13.06.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray U19 takımında forma giyen Bartuğ Elmaz yeni sözleşme imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı. Alanyaspor ile oynanan U19 maçının kadrosuna alınmayan yıldız adayı yarın başlayacak yeni sezon hazırlık kampına da katılamayabilir. 18 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Bartuğ Elmaz Galatasaray'da kadro dışı bırakıldı

Galatasaray 'da geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı. Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılı takımın U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklifinde bulunuldu. Ancak oyuncu tarafı sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı için Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı.

YENİ SEZONDA OLMAYABİLİR

Galatasaray U19 takımının Alanyaspor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan yıldız adayı, yarın başlayacak yeni sezon hazırlık kampına da alınmayabilir.

BU SEZON 4 GOLÜ VAR

Galatasaray alt yapısının son dönemdeki en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Bartuğ Elmaz U19 liginde lider olan Sarı-Kırmızılı takımla bu sezon 16 maçta 4 gollük performans ortaya koymuştu.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Alanyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Galatasaraylıyım bir futbolcu sözleşme imzalamıyor diye kadro dışı bırakmak cahillik ve ayıptan ötesi degildir yahu kardeşim bu nasıl iş ya fenerdede ömer faruk kadro dışı kalmıştı bursada ali akmanı bıraktı bizim kulupler çagdışı işler yapıyolar almanyada dordmundda oynarken götze ocak sonu bayerne imza attı lewa da aynı şekilde ocak sonu sözleşmesi devam ederken bayerne imza attı ne yaptı adamlar kadro dışımı bıraktılar bu olmaz bu bence çok yanlış işler

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