Bartuğ Elmaz Galatasaray'da kadro dışı bırakıldı

Galatasaray 'da geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı. Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılı takımın U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklifinde bulunuldu. Ancak oyuncu tarafı sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı için Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı.

YENİ SEZONDA OLMAYABİLİR

Galatasaray U19 takımının Alanyaspor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan yıldız adayı, yarın başlayacak yeni sezon hazırlık kampına da alınmayabilir.

BU SEZON 4 GOLÜ VAR

Galatasaray alt yapısının son dönemdeki en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Bartuğ Elmaz U19 liginde lider olan Sarı-Kırmızılı takımla bu sezon 16 maçta 4 gollük performans ortaya koymuştu.



