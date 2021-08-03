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Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi

03.08.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, U19 Takımı forması giyen 18 yaşındaki Bartuğ Elmaz bir kez daha yeni sözleşme teklifinde bulundu. Genç oyuncu rakamı beğenmedi ve sözleşme yenileme talebini bir kez daha geri çevirdi.

Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi

Galatasaray 'da Bartuğ Elmaz sıkıntısı devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve ocak ayından sonra istediği takıma imza atabilecek 18 yaşındaki oyuncu için Galatasaray yeni teklif yaptı.

AYLIK 20 BİN TL

Galatasaray aylık 6 bin TL kazanan Bartuğ Elmaz'a 20 bin TL maaş ve 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Genç oyuncu rakamı düşük bulduğu için sözleşme teklifini kabul etmedi.

4 FUTBOLCU UZATTI

Sarı-Kırmızılı takımın genç oyuncularından Berk Balaban, Metehan Baltacı, Işık Kaan Arslan ve Erkan Süer kulübün yeni sözleşme teklifine olumlu dönüş yaparak 3'er yıllık sözleşme uzattılar. Terim Bartuğ'u A Takım'a almadı.

TERİM, BARTUĞ'U A TAKIM'A ALMADI

U19 Takımından sadece Mahmut Keskin'i A Takımla çalışmalara davet eden Fatih Terim sözleşme yenilemeyen genç orta sahayı A Takım idmanlarına çağırmıyor. Herkesin yeni sezonda A Takımda beklediği 18 yaşındaki oyuncu takımdan ayrı çalışmalarını tek başına sürdürüyor.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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