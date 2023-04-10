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Baş başa nasıl yazılır, baş başa yazımı nasıl olmalıdır? Baş başa ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.03.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dil bilimciler tarafından hem kökeni hem de yapısı itibariyle oldukça zengin bir dil olarak kabul edilir. Bu zenginliği nedeniyle Türkçede çok farklı sözcük yapısı bulunur. İkileme de Türkçedeki sözcük yapılarından biri. İkilemelerin yazımı konusunda sık sık hatalar yapılır. Ayrı yazılması gereken ikilemelerin birleşik yazılması, birleşik yazılması gereken ikilemelerin ayrı yazılması sık yapılan hataların başında geliyor.

Baş başa nasıl yazılır, baş başa yazımı nasıl olmalıdır? Baş başa ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Baş başa kelimesi Türkçede sıklıkla kullanılan bir ikileme olarak karşımıza çıkıyor. Türkçede çok kullanılan ikilemelerden olmasına rağmen baş başa yazımı çoğu zaman yanlış yapılabiliyor. Bu kelimenin doğru yazımı dilimizin doğru kullanımı açısından oldukça önemli. İkilemeler nasıl yazılması gerektiği konusunda bazı kurallara tabidir. Baş, kelime olarak "bir işin ilk aşaması" ya da "bir şeyin üstünde bulunan kısım" anlamlarına gelirken, "başa" kelimesi "başlangıçta" ya da "bir şeyin başında" anlamlarına gelir. Baş başa kelimesi ise beraber kullanıldığında ikileme olarak, "yalnız başına", "iki kişi arasında" anlamlarına gelir.

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Baş başa nasıl yazılır?

Baş başa TDK sözlüğüne göre isim durum ekleri ve iyelik ekleriyle yapılan ikilemeler kategorisinde yer alır. Göz göze, omuz omuza gibi diğer isim durum ekleri ve iyelik ekleri ile yapılan ikilemeler gibi baş başa kelimesi de ayrı yazılır. Bu bağlamda "Baş başa ayrı mı yazılır?" sorusunun cevabı "evet"tir. Baş başa ikilemesinin bitişik yazılması yazım yanlışına sebep olur.

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Baş başa doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Baş başa ikilemesi ayrı yazılır. "Bir arada" anlamına gelen baş başa bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır konusundaki ikilem de okuyucunun kelimenin anlamını yanlış anlamasına veya kafa karışıklığına neden olur. Bu nedenle Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak "baş başa" kelimesinin ayrı şekilde yazılması gerekir. Baş başa yazımı ile ilgili örnekler:

  • Tatilde eşimle baş başa bir adada kalmak uzun zamandır hayalimizdi.
  • Babamla baş başa bir akşam yemeği yiyip güncel konular hakkında konuşmayı seviyorum.
  • Kendi kendime baş başa kalmak zaman zaman düşüncelerimi toparlamak için bana iyi geliyor.
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Türk Dil Kurumu sözlük baş başa nasıl yazılır

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