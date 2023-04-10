Baş başa nasıl yazılır, baş başa yazımı nasıl olmalıdır? Baş başa ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Baş başa kelimesi Türkçede sıklıkla kullanılan bir ikileme olarak karşımıza çıkıyor. Türkçede çok kullanılan ikilemelerden olmasına rağmen baş başa yazımı çoğu zaman yanlış yapılabiliyor. Bu kelimenin doğru yazımı dilimizin doğru kullanımı açısından oldukça önemli. İkilemeler nasıl yazılması gerektiği konusunda bazı kurallara tabidir. Baş, kelime olarak "bir işin ilk aşaması" ya da "bir şeyin üstünde bulunan kısım" anlamlarına gelirken, "başa" kelimesi "başlangıçta" ya da "bir şeyin başında" anlamlarına gelir. Baş başa kelimesi ise beraber kullanıldığında ikileme olarak, "yalnız başına", "iki kişi arasında" anlamlarına gelir.

Baş başa nasıl yazılır?

Baş başa TDK sözlüğüne göre isim durum ekleri ve iyelik ekleriyle yapılan ikilemeler kategorisinde yer alır. Göz göze, omuz omuza gibi diğer isim durum ekleri ve iyelik ekleri ile yapılan ikilemeler gibi baş başa kelimesi de ayrı yazılır. Bu bağlamda "Baş başa ayrı mı yazılır?" sorusunun cevabı "evet"tir. Baş başa ikilemesinin bitişik yazılması yazım yanlışına sebep olur.

Baş başa doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Baş başa ikilemesi ayrı yazılır. "Bir arada" anlamına gelen baş başa bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır konusundaki ikilem de okuyucunun kelimenin anlamını yanlış anlamasına veya kafa karışıklığına neden olur. Bu nedenle Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak "baş başa" kelimesinin ayrı şekilde yazılması gerekir. Baş başa yazımı ile ilgili örnekler: