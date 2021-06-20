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Baş Belası dizisinde İpek ve Şahin'in karşılaşması olay oldu! İşte sosyal medyayı sallayan sahne...

20.06.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün saat 20:00 itibariyle ilk bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanan ve yayın hayatına başlayan Baş Belası dizisi sosyal medyada gündem haline geldi. İzleyici ilk bölümüyle ekran başına kilitleyen ve İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in başrolleri üstlendiği dizide İpek ve Şahin karakterlerinin karşılaşma anı adeta nefesleri kesti. İşte o sahneler ve detaylar...

Baş Belası dizisinde İpek ve Şahin'in karşılaşması olay oldu! İşte sosyal medyayı sallayan sahne...

ATV ekranlarında yeni sezonda yayınlanması beklenen Baş Belası dizisi bugün saat 20:00 itibariyle yayın hayatına başladı. Polisiye bir hikaye içeren ve romantik komedi türünde olan Baş Belası dizisi, başlamasının hemen ardından sosyal medyada da çokça konuşuldu. İlk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizide başrolleri İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir üstleniyor. İlgiyle izlenen dizide birbirine zıt özellikler sergileyen İpek ve Şahin karakterlerinin karşılaşma anı ise adeta nefesleri kesti.

BAŞ BELASI DİZİSİNDE İPEK VE ŞAHİN'İN KARŞILAŞMASI OLAY OLDU!

Sevilen dizide İrem Helvacıoğlu güzel, şık, bakımlı ve zevkli bir kadın olan İpek karakterini canlandırıyor. Son derece zeki, gözlem yeteneği yüksek ve beden dili ile insan psikolojisini okuma konusunda uzman olan İpek; polisiye meraklısı bir karakter. Konusu polisiye olup da okumadığı kitap, izlemediği film kalmayan İpek'in hayatı kocasının hataları nedeniyle alt üst oluyor.

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Art arda yaşanan beklenmedik olaylar zinciri sonrasında cemiyet hayatının incisi olan İpek, emniyette göreve başlıyor. İletişim konusunda uzman olan İpek'in karşısına kendisiyle tamamen zıt özellikler sergilen ve duvarlarını bir türlü yıkamadığı Şahin çıkıyor.

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Dizinin ilk bölümünde en çok ilgi çeken sahnelerden biri İpek'in intihara teşebbüs eden bir adamı ikna etmeye çalışırken, Şahin'in adamı ikna etmek yerine boşluğa itme sahnesi oldu. Seçkin Özdemir'in canlandırdığı Şahin karakteri, İpek'in tersine sinirli, asabi halleriyle tanınıyor.

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İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı İpek karakterinin intihar etmek isteyen adamı ikna ederken, Şahin'in adamı ittiği o sahne izleyicileri hem şaşırttı, hem de güldürdü.

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