Baş Belası dizisinde İpek ve Şahin'in karşılaşması olay oldu! İşte sosyal medyayı sallayan sahne...

ATV ekranlarında yeni sezonda yayınlanması beklenen Baş Belası dizisi bugün saat 20:00 itibariyle yayın hayatına başladı. Polisiye bir hikaye içeren ve romantik komedi türünde olan Baş Belası dizisi, başlamasının hemen ardından sosyal medyada da çokça konuşuldu. İlk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizide başrolleri İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir üstleniyor. İlgiyle izlenen dizide birbirine zıt özellikler sergileyen İpek ve Şahin karakterlerinin karşılaşma anı ise adeta nefesleri kesti.

BAŞ BELASI DİZİSİNDE İPEK VE ŞAHİN'İN KARŞILAŞMASI OLAY OLDU!

Sevilen dizide İrem Helvacıoğlu güzel, şık, bakımlı ve zevkli bir kadın olan İpek karakterini canlandırıyor. Son derece zeki, gözlem yeteneği yüksek ve beden dili ile insan psikolojisini okuma konusunda uzman olan İpek; polisiye meraklısı bir karakter. Konusu polisiye olup da okumadığı kitap, izlemediği film kalmayan İpek'in hayatı kocasının hataları nedeniyle alt üst oluyor.

Art arda yaşanan beklenmedik olaylar zinciri sonrasında cemiyet hayatının incisi olan İpek, emniyette göreve başlıyor. İletişim konusunda uzman olan İpek'in karşısına kendisiyle tamamen zıt özellikler sergilen ve duvarlarını bir türlü yıkamadığı Şahin çıkıyor.