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Baş Belası ile hüsrana uğramıştı! Seçkin Özdemir bakın hangi reyting rekortmeni dizide oynamış!

18.11.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Seçkin Özdemir en son, İrem Helvacıoğlu ile başrolü paylaştığı Baş Belası adlı dizi ile ekranlara gelmişti. Ancak ne yazık ki Baş Belası dizisinin ekran serüveni uzun sürmedi. Kısa süre sonra final yapan dizide Şahin Kara rolüne hayat veren Seçkin Özdemir'in, yıllar önce yayınlanan reyting rekortmeni dizide oynadığı rol görenleri şaşkına çevirdi.

Baş Belası ile hüsrana uğramıştı! Seçkin Özdemir bakın hangi reyting rekortmeni dizide oynamış!

Ekranların tanınan simalarından biri olan Seçkin Özdemir çoğu zaman başrol ile kamera karşısına geçti. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Seçkin Özdemir meğer seneler önce yayınlanan, uzun soluklu o dizide oynamış! İşte detaylar...

SEÇKİN ÖZDEMİR BAKIN KİM ÇIKTI

Seçkin Özdemir bir zamanlara damga vuran, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ın eski aşkı "Leo" karakterine hayat verdi. Seçkin Özdemir 2011'de Muhteşem Yüzyıl'da Halit Ergenç, Meryem Üzerli, Okan Yalabık gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

Baş Belası ile hüsrana uğramıştı! Seçkin Özdemir bakın hangi reyting rekortmeni dizide oynamış!

Baş Belası ile hüsrana uğramıştı! Seçkin Özdemir bakın hangi reyting rekortmeni dizide oynamış!

SEÇKİN ÖZDEMİR'İN YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Geçtiğimiz haftalarda gazetecilere yakalanan ve sorularını yanıtlayan Seçkin Özdemir pilot olduğunu söylemişti.

SEÇKİN ÖZDEMİR KİMDİR?

25 Ağustos 1981, İstanbul doğumlu Seçkin Özdemir Türk oyuncu, sunucu ve DJ'dir. 2000'de Kocaeli’nin bölgesel yabancı müzik radyolarından “Red Fm”de radyo programcılığına başlayan Seçkin Özdemir Antalya, İstanbul ve Bodrum’da DJ olarak çalıştı. 2004 Ağustos ayında Number One TV'de televizyon programının sunuculuğunu üstlendi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro eğitiminden sonra reklam filmlerinde rol aldı ve 2008'de Atv’nin "Yaban Gülü" dizisinde "Burak" rolüne hayat verdi.

Özdemir, Başkent İletişim Akademisi'nde aldığı oyunculuk eğitiminden sonra 2011'de Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'ın sevgilisi "Leo" rolüne hayat verdi. Özdemir, "Al Yazmalım" adlı dizide Özge Özpirinçci ile birlikte başrolü paylaştı. 2013 yılı Mart ayında başlayan ve "I'm Sorry, I Love You" isimli bir Kore dizisinden uyarlanan "Bir Aşk Hikayesi" adlı dizide Damla Sönmez ile başrol oynadı. İlerleyen yıllarda Özdemir "Günahkar", ''Racon: Ailem İçin", "Acı Aşk", "Kiralık Aşk" gibi projelerle ekran önüne geçti.

Baş Belası ile hüsrana uğramıştı! Seçkin Özdemir bakın hangi reyting rekortmeni dizide oynamış!

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Anahtar Kelimeler:
Seçkin Özdemir Baş Belası dizisi
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