Başak burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Temmuz ayı başak burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek?
Başak burcunu 2020 Temmuz ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Başak Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu...
Bu ay iş için sürekli seyahatler söz konusu. Bu seyahatler size büyüme istikrar sağlayacak, geleceğe yatırım yapabileceğiniz ve maddi sıkıntılarınızı unutacağınız bir seyahat olacak.
Çok yüksek bir enerjiniz var. Hedeflerinize adım atarken karşınıza çıkacak olumsuzluklardan etkilenmeyecek, enerjiniz sayesinde istediğiniz her şeyi elde edeceksiniz. 10 Temmuz haftası harcamalarınızı temkinli yapın, o günlerde sıkıntılı durumlar olabilir.
Özel yaşamınızda 15 Temmuz itibariyle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Kontrolü elden bırakmayın, çünkü bu gerginliklerin nedeni siz değilsiniz.
Partnerinizin olmadık istekleri sizi gergin yapabilir. Unutmayın onun isteklerine sürekli cevap vererek daha fazlasını istemesini de siz sağladınız.
Biraz sabırlı davranarak isteklerine azar azar hayır demeyi deneyin. Kendinize haksızlık ettirmeyin, kendinizi koruyun.
Evli olmayan ama uzun zamandır ilişkisi olan başaklar yoğun baskı hissedebilir.
Evlilik için hazır değilseniz, zorla da evet demeyin. Başkalarının baskılarıyla alacağınız kararlar sizin tüm hayatınızı etkileyecektir. Partneri olmayan başaklar güzel sürprizlerle karşılaşabilir, karşısına harika insanlar çıkabilir.
Ani kararlar alıp tıbbi müdahaleler yaptırmayın bu aralar. Sağlığınız ya da estetikle ilgili bir planınız varsa bunu bir süre erteleyin.
Resmi başvurular, parasal kazanç sağlayacak hedefler ya da kariyer gibi alanlarda başarılı olacağınız bir ay geçireceksiniz. Finansal anlamda gökyüzü sizi destekleyecek ve attığınız adımların karşılığını alacaksınız.
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