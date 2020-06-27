Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Temmuz ayı başak burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek?

Başak burcunu 2020 Temmuz ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Başak Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu...

Başak burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu

(23 Ağustos - 22 Eylül)

Bu ay iş için sürekli seyahatler söz konusu. Bu seyahatler size büyüme istikrar sağlayacak, geleceğe yatırım yapabileceğiniz ve maddi sıkıntılarınızı unutacağınız bir seyahat olacak.

Çok yüksek bir enerjiniz var. Hedeflerinize adım atarken karşınıza çıkacak olumsuzluklardan etkilenmeyecek, enerjiniz sayesinde istediğiniz her şeyi elde edeceksiniz. 10 Temmuz haftası harcamalarınızı temkinli yapın, o günlerde sıkıntılı durumlar olabilir.

Başak burcu 2020 Temmuz ayı aşk yorumu

Özel yaşamınızda 15 Temmuz itibariyle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Kontrolü elden bırakmayın, çünkü bu gerginliklerin nedeni siz değilsiniz.

Partnerinizin olmadık istekleri sizi gergin yapabilir. Unutmayın onun isteklerine sürekli cevap vererek daha fazlasını istemesini de siz sağladınız.