MAGAZİN

Başak Dizer'den itiraf! 'Kıvanç beni şaşırttı'

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.12.2018 11:39 | Son Güncelleme

Başak Dizer, Çarpışma dizisinin yıldızı eşi Kıvanç Tatlıtuğ hakkında ilginç bir itirafta bulundu. Dizer, "Kıvanç projedeki karakterini seviyor ve inanılmaz çalışıyor. Beni bazen çok şaşırtıyor" yorumunu yaptı.

Başak Dizer'den itiraf! 'Kıvanç beni şaşırttı'

Show TV'nin iddialı dizisi Çarpışma'da komiser karakteriyle büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'a bir övgü de eşinden geldi. Ünlü tasarımcı Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ hakkında ilginç bir itirafta bulundu.

EŞİNİN STİL DANIŞMANLIĞINI YAPIYOR

Dizinin stil danışmanlığını yapan Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un işini çok önemsediğini ve çok fazla çalıştığını ifade etti.

"BENİ BAZEN ÇOK ŞAŞIRTIYOR"

Uçankuş'un haberine göre, Başak Dizer, önceki gün Nişantaşı'nda yeni açtığı mağazası Room+Rumours'ta parti düzenledi. Eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un dizi çekimi nedeniyle katılmadığını belirten Başak Dizer, "Kıvanç projedeki karakterini seviyor ve inanılmaz çalışıyor. Beni bazen çok şaşırtıyor. Kendini geliştiriyor." dedi.


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