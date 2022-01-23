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Başak Dizer'den karnı burnunda poz! Bebek göründü

23.01.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Başak Dizer, ayna karşısında poz verdi. 5 aylık hamile olan Dizer'in karnı burnunda paylaşımı ise sosyal medyaya damga vurdu.

Başak Dizer'den karnı burnunda poz! Bebek göründü

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in geçen aylarda bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. İddiaları doğrulayan Dizer, "Çok heyecanlı ve mutluyuz" demişti.

BEBEK GÖRÜNDÜ

Şimdilerde 5 aylık hamile olan Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Son halini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü ismin büyüyen karnıyla verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

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"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Bebekle ilgili heyecanını paylaşan Kıvaç Tatlıtuğ ise "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" demişti.


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Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ
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