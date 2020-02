Başak Koleji lise eğitiminde sporda başarının adresi olacak

Aydın’ın spor alanında Türkiye Şampiyonu ünvanı bulunan spor insanı Erdinç Vence ile Başak Koleji arasında sportif direktörlük anlaşmasına varıldı. Başak Koleji tarafından, spor alanında Aydın’a ciddi katkıları bulunan Vence’ye başta basketbol olmak üzere sportif etkinlikler çerçevesinde yapılacak tüm çalışmaların sorumluluğu verildi.

Erdinç Vence anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Spor anlamında Aydın’ımıza büyük katkı sağlayan Başak Koleji’nin bundan böyle lise kısmında da başarılarına devam etmesi için çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.

Başak Koleji Okul Müdürü Nail Ergun ise “Eğitim felsefemizde her zaman belirttiğimiz gibi; akademik başarının yanında çocuklarımıza spor, müzik, resim, satranç, dans gibi pek çok diğer beceriyi de kazanım olarak sağlamanın gerekliliği üzerine çalışıyoruz ve bu yönde eğitim-öğretim imkânlarımızı sunuyor, geliştiriyoruz. İşinde başarılı sporcular, bilim adamları, ressamlar ya da satranç oyuncuları da çok kıymetli bizim için. Bunu her zaman söyledik, her zaman söylemeye devam edeceğiz. Vence’nin bizimle çalışarak çocuklarımıza pek çok katkı sağlayacağını düşünüyor ve ilgili çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyoruz” diyerek konuyla ilgili görüşlerini belirtti.