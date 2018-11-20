Başak Sayan evinin bahçesine gömdü

Sayan, geçtiğimiz ay hasta olan Max için dua istemiş ve onun daha fazla acı çekmesini istemediğini dile getirmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz akşam acı haberi duyuran Başak Sayan köpeğinin ölüm haberini; “Tam 17 sene her anımda yanımdaydı benim. Bütün zor ve iyi zamanlarımda” sözleriyle duyurdu.

KÖPEĞİNİ EVİNİN BAHÇESİNE GÖMDÜ

Sayan kaybettiği köpeğinin ardından yaptığı paylaşımlara bugün bir yenisini daha ekledi ve köpeği Max’ı evinin bahçesine gömdüğünü açıklayarak şu uzun paylaşımı yaptı:

“İnsan hayatta en sevdiği varlıklardan biri kucağında can çekişirken onu nereye gömeceğini düşününce kendisini çok kötü hissediyor. Ama mecburen bir karar vermek gerekiyor. Hayvan mezarlığı mı yoksa evimizin bahçesi mi? Ben Max son nefesini verene kadar düşünmemeye çalıştım. Ondan sonra bir anda geldi o karar. Evimizin bahçesine gömdük. Bugün çok doğru bir karar verdiğimi anlıyorum çünkü onu sürekli ziyaret edip konuşabiliyorum. O da kendisini yalnız hissetmiyor bu yüzden.