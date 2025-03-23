TV8'den Türkiye maçı oynanırken tarihi açıklama! "Maçı bilerek gecikmeli yayınlıyoruz"

UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki Macaristan - Türkiye maçının yayıncısı TV8'den maç oynanırken dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

"MAÇI BİLEREK GEÇ YAYINLIYORUZ"

TV8'in Macar federasyonu ile anlaşamadığı gerekçesiyle, maçın kendi kameralarıyla çekildiği duyuruldu. TV8 ayrıca maçın tek kamera ile çekildiği için geç yayınlandığını açıkladı.

PANOLARIN HEPSİ BEYAZ

Macaristan - Türkiye maçında stadyum kenarındaki reklam panolarının beyaz olması dikkat çekti. Dijital olarak reklamları engelleyen TV8, Macar federasyonunun yasadışı bahis görsellerine izin vermedi.