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TV8'den Türkiye maçı oynanırken tarihi açıklama! "Maçı bilerek gecikmeli yayınlıyoruz"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.03.2025 20:15
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Macaristan - Türkiye maçının yayıncısı TV8, mücadele oynanırken flaş bir açıklama yaptı. Mücadelenin spikeri yapılan açıklamada, karşılaşmanın tek kamera ile çekilip bilerek gecikmeli yayınlandığını söyledi.

TV8'den Türkiye maçı oynanırken tarihi açıklama! "Maçı bilerek gecikmeli yayınlıyoruz"

UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki Macaristan - Türkiye maçının yayıncısı TV8'den maç oynanırken dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

"MAÇI BİLEREK GEÇ YAYINLIYORUZ"

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TV8'in Macar federasyonu ile anlaşamadığı gerekçesiyle, maçın kendi kameralarıyla çekildiği duyuruldu. TV8 ayrıca maçın tek kamera ile çekildiği için geç yayınlandığını açıkladı.

PANOLARIN HEPSİ BEYAZ

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Macaristan - Türkiye maçında stadyum kenarındaki reklam panolarının beyaz olması dikkat çekti. Dijital olarak reklamları engelleyen TV8, Macar federasyonunun yasadışı bahis görsellerine izin vermedi.

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TV8 Türkiye haberler milli takım son dakika haberleri
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