Başakşehir 0 - 2 Göztepe

Süper Lig'de 30. haftanın ilk maçında lider Başakşehir ile Göztepe karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Göztepe ilk dakikadan itibaren Başakşehir kalesinde gol aramaya başladı.

Dakikalar 7'yi gösterdiğinde Titi'nin ceza sahası içerisindeki vuruşuna dokunan Cameron Jerome attığı golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 37'de Başakşehir, Elia ile fileleri havalandırsa da yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olduğuna hükmedildi ve gol geçersiz sayıldı.

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Dakikalar 45'i gösterdiğinde Başakşehir'de bu kez Edin Visca golü attı ancak VAR incelemesi sonrası gol bir kez daha geçersiz sayıldı ve ilk yarı 1-0 sona erdi. 61'de Robinho'nun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşu Beto çıkarırken, dönen top Göztepe adına kontra atak oldu. Serdar Gürler'in ceza sahası içinde kaldığı pozisyonda Göztepe cephesi penaltı beklerken, hakem Suat Arslanboğa 'devam' dedi.

85'te Başakşehir savunmasının arkasına sarkan Deniz Kadah, kaleci Mert'i avladı ve Göztepe'nin 2-0'lık galibiyetini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında çok önemli bir maçı kaybeden Başakşehir 62 puanda kalırken, Göztepe ise puanını 30'a yükseltti ve kümede kalma savaşını sürdürdü.