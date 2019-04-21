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Başakşehir 1 - 1 Çaykur Rizespor (Süper Lig puan durumu)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.04.2019 18:02 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 29. haftasında lider Başakşehir evinde 90+6'da gelen penaltı golüyle Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı üçe indi.

Başakşehir 1 - 1 Çaykur Rizespor (Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşılaştı. İlk yarının son anlarında Rizespor cephesi Awaziem'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Hüseyin Göçek 'devam' dedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

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İkinci yarıda Başakşehir gol ararken, savunmasında boşluklar vermeye başladı. 62'de Vedat Muriqi ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruşla ağları buldu ve Rizespor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

90+4'te Mahmut Tekdemir'in yerde kaldığı pozisyon sonrası Hüseyin Göçek, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. 90+6'da Visca golü atarak maçın 1-1 bittiğini ilan eden isim oldu.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 62, Rizespor ise 38 yaptı. Şampiyonluk yarışında Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı da üçe inmiş oldu.

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