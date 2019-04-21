Başakşehir 1 - 1 Çaykur Rizespor (Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşılaştı. İlk yarının son anlarında Rizespor cephesi Awaziem'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Hüseyin Göçek 'devam' dedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda Başakşehir gol ararken, savunmasında boşluklar vermeye başladı. 62'de Vedat Muriqi ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruşla ağları buldu ve Rizespor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
90+4'te Mahmut Tekdemir'in yerde kaldığı pozisyon sonrası Hüseyin Göçek, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. 90+6'da Visca golü atarak maçın 1-1 bittiğini ilan eden isim oldu.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 62, Rizespor ise 38 yaptı. Şampiyonluk yarışında Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı da üçe inmiş oldu.
Fatih Terim'den derbi göndermesi
Diagne'den Başakşehir iddiası!
Juventus üst üste 8. kez şampiyon!
Ozan Kabaklı Stuttgart dağıldı
İşte geleceğin dünya yıldızları! Listede iki Türk var
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi
F.Bahçe'yi bekleyen tehlike
'İnşallah bu deplasman sıkıntısını da atlatırız'
'Olmazsa olmazımız altyapıdır'
Osmanlı'dan müthiş geri dönüş!
Ve Beşiktaş'tan resmi Lucescu açıklaması geldi!
Kagawa ve Medel sosyal medyayı salladı
Gomis'e büyük şok
G.Saray'ın eski hocası dünya devine gitti
Yıldız isim açıkladı! 'Türkiye'ye gidebilirim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum