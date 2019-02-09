Başakşehir 1 - 1 Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Başakşehir ile kümede kalma mücadelesi veren Erzurumspor karşılaştı. Maça etkili başlayan Başakşehir, 11. dakikada Opseth'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı tek golle geçilirken maçın sonlarına doğru beraberlik için bastıran Erzurumspor 74'te Egemen Korkmaz'la durumu 1-1'e getirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir puanını 45, Erzurumspor ise 18 yaptı. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ Medipol Başakşehir: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy (Dk. 25 Attamah), İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 64 Demba Ba), Elia (Dk. 81 Arda Turan), Robinho

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Kanstrup, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Taylan Antalyalı (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Scuk, Sunu (Dk. 64 Emrah Başsan), Obertan, Eduok, Opseth (Dk. 79 Rashad Muhammed)

Goller: Dk. 11 Opseth (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir), Dk. 74 Egemen Korkmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 22 Epureanu, Dk. 82 Emre Belözoğlu, Dk. 86 Attamah (Medipol Başakşehir) İLK YARIDAN POZİSYONLAR

2. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Robinho topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Sehic, direk dibinde çizgi üstünde meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

6. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza sahası sağ çizgisinde hareketlenen Visca'nın sert şutunda, kaleci Sehic topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol taraftan Visca'nın kullandığı serbest vuruşta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor oyuncusu Opseth ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

25. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta, Medipol Başakşehir savunmasına çarpan top yön değiştirdi. Kaleci Mert Günok'u yanıltan meşin yuvarlak, direğin dibinden az farkla kornere gitti.

35. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Obertan'ın pasıyla topla buluşan Eduok'un sol ayak içiyle yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

55. dakikada ceza sahası dışından Scuk'un çektiği şutta top yandan auta çıktı.

61. dakikada Visca'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Robinho, kaleci Sehic'i de geçtikten sonra dar açıdan şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı.

74. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa uçarak kafayla vuran Egemen Korkmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

81. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Rashad Muhammed topu kontrol etti. Bu oyuncunun bekletmeden çektiği şutta top kaleci Mert'in bacağına çarparak kornere gitti. MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, 3 hafta sonra ilk 11'de değişikliğe gitti. Sezonun ikinci yarısında oynadığı ve kazandığı ilk 3 maçta aynı 11'i sahaya süren Avcı, bu karşılaşmada ise 11'de bir değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, arka adalesinde zorlanma bulunan Arda Turan'ı riske etmeyerek Eljero Elia'ya ilk 11'de forma verdi. Arda ise yedek kulübesinde yer aldı.