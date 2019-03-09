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Başakşehir 2 - 1 Fenerbahçe

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.03.2019 20:57 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 25. haftanın maçında lider Başakşehir evinde Fenerbahçe'yi Robinho ve Napoleoni'nin golleriyle 2-1 yenmeyi başardı. Lig tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe'nin tek sayısını ise Soldado kaydetti.

Başakşehir 2 - 1 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın en önemli maçında Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaştı. Maça Fenerbahçe çok hızlı başladı. Zajc'ın ara pasına hareketlenen Eljif Elmas karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Mert gole izin vermedi. Dakikalar ilerledikçe oyunu kontrol etmeye başlayan Başakşehir, Fenerbahçe kalesinde gol aramaya başladı. 16'da İrfan Can'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Robinho'nun vuruşunu Volkan Demirel ayağıyla çıkardı, dönen topta Visca'nın şutu auta gitti.

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Dakikalar 18'i gösterdiğinde sol çizgiden İrfan Can'ın yaptığı ortada Volkan Demirel topu istediği gibi uzaklaştıramayarak büyük hata yaptı, Robinho dönerek vurdu ve Başakşehir'i 1-0 öne geçiren isim oldu. 3 dakika sonra Eljif Elmas'ın kafası farklı şekilde auta gitti ve ilk yarı tek golle sona erdi.

Fenerbahçe ikinci yarıya baskılı başladı. 52'de Moses'ın pasında Isla çizgiye inip ortayı yaptı, Zajc bomboş pozisyonda kafayı dışarı vurdu. 4 dakika sonra Hasan Ali'nin orta şut karışımı vuruşuna Soldado dokunamayınca bir gol daha kaçtı. 63'te ceza sahasında Hasan Ali'nın ortasında top Arda Turan'ın önce ayağına ardından eline çarptı. Hakem Hüseyin Göçek yakın mesafeden çarpma olarak değerlendirdiği pozisyonda devam kararı verdi. Fenerbahçe taraftarları ve futbolcular Hüseyin Göçek'in bu kararına tepki gösterdi.

73'te Attamah'ın kısa düşen pasını kaleci Mert'e gelmeden araya giren Soldado topu şık bir şekilde kontrol edip ağlara gönderdi ve durum 1-1 oldu. Golden sonra temposunu iyice arttıran Fenerbahçe, 76'da güzel paslaşmalarla geldi ancak
Hasan Ali'nin dışarı çıkardığı topta Zajc'ın şutu üstten auta gitti.

Maçın 83. dakikasında Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Mossoro'nun kaleci Volkan'ı geçen vuruşunda topa son anda Napoleoni dokundu ve Başakşehir maçta yeniden öne geçti: 2-1. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 57 yaparken, Fenerbahçe ise 28 puanda kaldı.

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başakşehir Fenerbahçe

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