Başakşehir 2 - 1 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın en önemli maçında Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaştı. Maça Fenerbahçe çok hızlı başladı. Zajc'ın ara pasına hareketlenen Eljif Elmas karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Mert gole izin vermedi. Dakikalar ilerledikçe oyunu kontrol etmeye başlayan Başakşehir, Fenerbahçe kalesinde gol aramaya başladı. 16'da İrfan Can'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Robinho'nun vuruşunu Volkan Demirel ayağıyla çıkardı, dönen topta Visca'nın şutu auta gitti.

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Dakikalar 18'i gösterdiğinde sol çizgiden İrfan Can'ın yaptığı ortada Volkan Demirel topu istediği gibi uzaklaştıramayarak büyük hata yaptı, Robinho dönerek vurdu ve Başakşehir'i 1-0 öne geçiren isim oldu. 3 dakika sonra Eljif Elmas'ın kafası farklı şekilde auta gitti ve ilk yarı tek golle sona erdi.

Fenerbahçe ikinci yarıya baskılı başladı. 52'de Moses'ın pasında Isla çizgiye inip ortayı yaptı, Zajc bomboş pozisyonda kafayı dışarı vurdu. 4 dakika sonra Hasan Ali'nin orta şut karışımı vuruşuna Soldado dokunamayınca bir gol daha kaçtı. 63'te ceza sahasında Hasan Ali'nın ortasında top Arda Turan'ın önce ayağına ardından eline çarptı. Hakem Hüseyin Göçek yakın mesafeden çarpma olarak değerlendirdiği pozisyonda devam kararı verdi. Fenerbahçe taraftarları ve futbolcular Hüseyin Göçek'in bu kararına tepki gösterdi.