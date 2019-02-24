Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir sahasında Bursaspor'u ağırladı. Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelenin ilk yarısında atak bir görüntü çizen Başakşehir, 17. dakikada Mossoro'nun çaprazdan direk dibine gönderdiği golle 1-0 öne geçti.
Golden sonra da Bursa kalesine yüklenen Başakşehir'de 40'ta savunma arkasına sarkan Visca golü atarak takımını devreye 2-0 önde götürdü.
İkinci yarıda Bursaspor'da Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara ve Sakho yüzde yüzlük gol pozisyonlarını değerlendiremezken, Başakşehir'de son sözü 90+1'de Demba Ba söyledi ve mücadele 3-0 sona erdi.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 51 yaparak liderliğini sürdürürken, Bursaspor ise 24 puanda kaldı.
Medipol Başakşehir 3 - 0 Bursaspor
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Kudriashov, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu (Dk. 80 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 88 Jojic), Arda Turan, Robinho (Dk. 76 Demba Ba)
Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Latovlevici (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Badji, Umut Meraş, Allano Lima (Dk. 62 Saivet), Shehu (Dk. 80 Umut Nayir), Aytaç Kara, Sakho
Goller: Dk. 17 Mossoro, Dk. 40 Visca, Dk. 90+1 Demba Ba (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 13 Sakho, Dk. 71 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Caiçara'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Mossoro, ayak içiyle vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Muhammed'in solundan geçerek ağlarla buluştu: 1-0
34. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Aytaç Kara'nın sağ kanattan yaptığı ortada Sakho, altıpas içinde topa ayak koyamadı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
40. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Arda Turan'ın pasında savunmanın arkasına hareketlenen Edin Visca, topla buluştu. Visca'nın ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunda, kaleci Muhammed'in bacaklarının arasından geçen top ağlara gitti: 2-0
42. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza sahası sağ köşesinden Sakho'nun altıpas içine gönderdiği topa Allano Lima yakın mesafeden ayak koydu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
66. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Aytaç Kara'nın pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girdi ve kaleci Mert'le karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sol ayak içiyle yaptığı vuruşta kaleci Mert, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
67. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca, ceza sahası içindeki Robinho'ya yerden pasını gönderdi. Brezilyalı oyuncunun gelişine çektiği şutta kaleci Muhammed direk dibinden topu kornere yolladı.
82. dakikada Bursaspor etkili geldi. Saivet'nin sağ köşeden ceza alanına ortasında altıpas önünde Aytaç Kara topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
90+1. dakikada Medipol Başakşehir, skoru 3-0'a getirdi. Turuncu-lacivertli ekibin hızlı gelişen atağında, sağ kanattan hızla ilerleyen Visca ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Visca, boş pozisyondaki Demba Ba'ya pasını attı. Senegalli oyuncu da topu boş kaleye gönderdi.
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'de olumsuz hava koşulları nedeniyle dün 5. dakikada tatil edilen Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, kaldığı yerden tekrar başladı. Karşılaşma, dün maçın durdurulduğu anda olduğu gibi Medipol Başakşehirli oyuncuların taç atışıyla sürdü.
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