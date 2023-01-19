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Başakşehir 9 yıldır takımda forma giyen Alexandru Epureanu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı!

19.01.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, gelen isimler kadar bazı isimlerle de yollar ayrılmaya devam ediyor. Son olarak Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir uzun yıllardır takımda forma giyen tecrübeli oyuncu Alexandru Epureanu ile yolların ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Başakşehir 9 yıldır takımda forma giyen Alexandru Epureanu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı!
Alexandu Epureanu

Alexandu Epureanu

MOL Moldova
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Süper Lig'de 12 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer döneminde Süper Lig kulüpleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kulüplerden biri de Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir.

Birçok isimle temaslarını sürdüren turuncu-lacivertlilerde takıma katılacak isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanırken, ilk veda belli oldu.

İstanbul ekibi 2014 yılından bu yana takımda forma giyen 36 yaşındaki tecrübeli savunmacı Alexandru Epureanu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Resmi hesabından Alexandru Epureanu'ya teşekkür eden Başakşehir, Epureanu için özel bir klip paylaştı.

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