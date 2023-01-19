Başakşehir 9 yıldır takımda forma giyen Alexandru Epureanu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı!

Süper Lig'de 12 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer döneminde Süper Lig kulüpleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kulüplerden biri de Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir.

Birçok isimle temaslarını sürdüren turuncu-lacivertlilerde takıma katılacak isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanırken, ilk veda belli oldu.

İstanbul ekibi 2014 yılından bu yana takımda forma giyen 36 yaşındaki tecrübeli savunmacı Alexandru Epureanu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Resmi hesabından Alexandru Epureanu'ya teşekkür eden Başakşehir, Epureanu için özel bir klip paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

????Başakşehir Epureanu'ya bu paylaşım ile veda etti. https://t.co/9aWpq2y2UW — Mynet Spor (@mynetspor) January 19, 2023



