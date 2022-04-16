Başakşehir altyapı sorumlusu Nedim Yiğit sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda U19 Ligi Altay - Başakşehir maçı öncesi Kemalpaşa Ulucak Stadı'nın fotoğraflarına yer verdi. Başakşehir altyapı sorumlusu Nedim Yiğit kimdir? Nedim Yiğit, Altay Başakşehir maçı öncesi ne paylaştı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Nedim Yiğit, 27 Eylül 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Defans mevkiinde görev yapan eski futbolcu Başakşehir'in altyapı sorumlusudur.
Nedim Yiğit'in profesyonel futbol kariyeri:
1991-1993 Sakaryaspor
1993-1998 Bakırköyspor
1998-1999 Zeytinburnuspor
1999-2000 Yimpaş Yozgatspor
2000-2001 Diyarbakırspor
2001-2002 Sarıyer
2002 İzmirspor
2002-2003 Yozgatspor
2003-2004 Beykoz
2004-2005 Zeytinburnuspor
2005 Yıldırım Bosnaspor
2005-2006 Tepebağ Kültürspor
Nedim Yiğit'in teknik direktörlük kariyeri:
2007 Galatasaray A2 (G.Gelişim Antrenörü)
2007-2011 Galatasaray A2
2011 Göztepe SK(G.Gelişim Antrenörü)
2011-2013 Gaziantepspor (Yardımcı Antrenör)
2013-2014 Altınordu FK(G.Gelişim Antrenörü)
Başakşehir altyapı sorumlusu Nedim Yiğit, Kemalpaşa Ulucal Stad'ının içler acısı durumunu sosyal medya hesabında paylaştı.
Nedim Yiğit paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye’de herhangi bir sporcuyu bu sahada oynamak zorunda bırakan herkesi elini vicdanına koymaya davet ediyorum.Çok üzgünüz hem kendi adımıza hem Altay takımında görev yapan arkadaşlarım ve çocuklarımız adına hemde burada oynamak zorunda bırakılan tüm sporcular adına...
Bu sahada yaşanacak her sakatlıktan bu sahada oynamamıza neden olan herkesi sorumlu tutuyoruz."
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