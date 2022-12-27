Başakşehir Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Başakşehir, Antalyaspor'u Süper Lig'in 16. haftasında konuk edecek. Maç bugün oynanacak. Maçta Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olarak açıklandı. Sporseverler "Başakşehir Antalyaspor maçı canlı izle" konu başlığını internette araştırıyor. Peki, Başakşehir Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Antalyaspor maçı bugün (27 Aralık 2022 Salı) oynanacak.

Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Maç, 17.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Antalyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR ANTALYASPOR MAÇINDA 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Touba, Lima, Berkay, Mahmut, Deniz, Traore, Aleksic, Okaka

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Hakan, Ufuk, Larsson, Ghacha, Adriano, Wright



