SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir, Antalyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle yıktı! Emre Belözoğlu'ndan Nuri Şahin'e geçit yok...

Başakşehir, Antalyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle yıktı! Emre Belözoğlu'ndan Nuri Şahin'e geçit yok...

27.12.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor’u konuk etti. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu - lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle Nuri Şahin'in ekibine karşı oynadığı müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Başakşehir, Antalyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle yıktı! Emre Belözoğlu'ndan Nuri Şahin'e geçit yok...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir üst üste ikinci galibiyetini elde etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Deniz Türüç ve 66. dakikada Danijel Aleksic attı.

Bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli ekip puanını 30'a yükseltti ve aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Sekizinci yenilgisini alan Antalyaspor ise 16 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Fraport TAV Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

ALEKSIC SAYMAYA DEVAM EDİYOR

2c1bae6c305c58a86476979b14109dfa

Medipol Başakşehir'in Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, Antalyaspor karşısında da golünü attı ve ligdeki son 4 maçta 3. kez gol atma başarısı gösterdi.

Başakşehir'in Hatyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta 1 gol atan Aleksic, Galatasaray maçını boş geçtikten sonra Ümraniyespor ve Antalyaspor karşısında da gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükselten Aleksic, Ndayishimiye ile birlikte takımın ligde en golcü iki oyuncusundan biri konumuna yükseldi.

DENİZ TÜRÜÇ'TEN 3. GOL

030420c687d6806d862f6829f5d9d763

Medipol Başakşehir'i, Antalyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Deniz Türüç, bu sezon ligde üçüncü kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil olan Deniz, 57. dakikada fileleri havalandırdı.

MAHMUT TEKDEMİR CEZALI

0844bb8b83b1f7cdb0af7ca62797d879

Medipol Başakşehir'in Antalyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Mahmut Tekdemir, bu sezon 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Mahmut, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmzalar atıldı! Süper Lig'de transfer açıklandıİmzalar atıldı! Süper Lig'de transfer açıklandı
Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"
TFF'den Süper Lig ekibine puan silme cezasıTFF'den Süper Lig ekibine puan silme cezası
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Başakşehir Nuri Şahin Emre Belözoğlu spor spor toto ligde spor tot süper li spor to iyet başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olay

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olay

Gram altın için yeni perde açılıyor: Alım-satım yapacaklara 'maalesef' diyerek seslendi...

Gram altın için yeni perde açılıyor: Alım-satım yapacaklara 'maalesef' diyerek seslendi...

Resmi açıklama bile gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan herkese ters köşe!

Resmi açıklama bile gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan herkese ters köşe!

Dev derbide yer alacak mı? FIFA'dan karar...

Dev derbide yer alacak mı? FIFA'dan karar...

Kafa attı, faturası ağır oldu! Bu görüntü...

Kafa attı, faturası ağır oldu! Bu görüntü...

Olay itiraf: "Transferimi telefonda öğrendim!"

Olay itiraf: "Transferimi telefonda öğrendim!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.