Arda Turan, Medipol Bașakșehir'in devre arası kamp kadrosunda yer almadı. TRT Spor'un haberine göre Başakşehir, Arda Turan'ı kamp kadrosuna almadı.
2 sezondur Başakşehir forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, 39 maçta sahaya çıktı ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Arda Turan'ın ismi son zamanlarda Galatasaray ile anılıyordu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son yaptığı açıklamalarla Arda Turan'ın sarı kırmızılı kulübe dönmesine yeşil ışık yakmıştı.
'Bilmediğimiz oyuncumuz yok'
İbrahimovic'e büyük şok! Heykeli yıkıldı
Fonseca, açıkladı! Cengiz Ünder ayrılacak mı?
G.Saray'ın yıldızına 19 milyon euroluk teklif
Kayserispor'dan Mensah açıklaması! G.Saray...
Osmanlıspor Kulübü el değiştirdi
İşte Ndiaye'nin Trabzonspor'a maliyeti!
Ahmet Ağaoğlu'dan Hüseyin Çimşir'e destek
Beşiktaş İsralli golcünün peşinde
Takım otobüsü devrildi: 23 yaralı
Bayern Münih'ten transfer
Diagne kamp kadrosuna alınmadı
Fenerbahçe'den forvet hamlesi
Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor...
Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması
TFF 1. Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
Nani: 'Antrenmanlara alkollü giderdim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum