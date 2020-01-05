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  4. Başakşehir, Arda Turan'ı kamp kadrosuna almadı

Başakşehir, Arda Turan'ı kamp kadrosuna almadı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 05.01.2020 13:36 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'den ayrılması gündemde olan Arda Turan için flaş bir karar verildi.

Arda Turan, Medipol Bașakșehir'in devre arası kamp kadrosunda yer almadı. TRT Spor'un haberine göre Başakşehir, Arda Turan'ı kamp kadrosuna almadı.

2 sezondur Başakşehir forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, 39 maçta sahaya çıktı ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Arda Turan'ın ismi son zamanlarda Galatasaray ile anılıyordu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son yaptığı açıklamalarla Arda Turan'ın sarı kırmızılı kulübe dönmesine yeşil ışık yakmıştı.

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arda turan başakşehir Spor Toto Süper Lig Galatasaray

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