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Başakşehir, Aykut Kocaman'ın istifasını kabul etti

02.10.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edildiğini duyurdu

Başakşehir, Aykut Kocaman'ın istifasını kabul etti

Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN AÇIKLAMASI

Süper Lig’in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük’e mağlup olduğumuz maçın ardından teknik direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman’ın istifası kabul edilmiştir.

Türk futbolunun en değerli teknik adamlarından biri olan Aykut Kocaman, geçen sezon zor zamanda takımımızın başına geçerek önemli bir sorumluluk üstlenmişti.

Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Aykut Kocaman’a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Aykut Kocaman Başakşehir
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