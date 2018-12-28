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Başakşehir'den Adebayor ve Serdar Aziz açıklaması

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.12.2018 22:42 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Emmanuel Adebayor ve Serdar Aziz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Adebayor'un ayrılması söz konusu değil" derken, Serdar Aziz için ise "Gündemimizde yok" ifadesini kullandı.

Başakşehir'den Adebayor ve Serdar Aziz açıklaması

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Emmanuel Adebayor ve Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Serdar Aziz hakkında açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Göksel Gümüşdağ, Adebayor ve Serdar Aziz hakkında flaş sözler kullandı.

"ADEBAYOR'UN AYRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Takımın tecrübeli forveti Adebayor'un Fenerbahçe'nin radarında olması hakkında konuşan Göksel Gümüşdağ, "Adebayor, bizim için çok önemli bir futbolcu. Bizimle 1.5 yıl daha kontratı var. Zaman zaman hakkında haberler çıkıyor ama ayrılması söz konusu değil" diye konuştu.

''SERDAR GÜNDEMİMİZDE YOK''
Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Serdar Aziz hakkında da konuşan Başakşehir Başkanı, "Serdar Aziz gündemimizde yok" açıklamasında bulundu.

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