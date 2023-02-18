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Başakşehir Beşiktaş maçı ertelendi mi? BUGÜN Başakşehir Beşiktaş maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

18.02.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Beşiktaş maçının normal şartlar altında bugün (18 Şubat 2023 Cumartesi) oynanması bekleniyordu. Fakat 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası maçlara ara verildi. Peki, Başakşehir Beşiktaş maçı ertelendi mi? Bugün Başakşehir Beşiktaş maçı oynanacak mı? İşte detaylar...

Başakşehir Beşiktaş maçı ertelendi mi? BUGÜN Başakşehir Beşiktaş maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

Başakşehir Beşiktaş maçına ilişkin detaylar; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremlerine dair alınan karar sonrası sporseverler tarafından araştırılıyor. Başakşehir Beşiktaş maçı birçok karşılaşma gibi ileri bir tarihe ertelendi. İşte, Başakşehir Beşiktaş maçına ilişkin detaylar...

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI ERTLENDİ Mİ, NE OYNANACAK?

Başakşehir - Beşiktaş maçı, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası diğer birçok karşılaşma gibi ileri bir tarihe ertelendi.

Açıklamaya göre; Başakşehir - Beşiktaş maçı, 18 Şubat Cumartesi günü oynanmayacak.

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