Başakşehir Beşiktaş maçı ertelendi mi? BUGÜN Başakşehir Beşiktaş maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

Başakşehir Beşiktaş maçına ilişkin detaylar; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremlerine dair alınan karar sonrası sporseverler tarafından araştırılıyor. Başakşehir Beşiktaş maçı birçok karşılaşma gibi ileri bir tarihe ertelendi. İşte, Başakşehir Beşiktaş maçına ilişkin detaylar...

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI ERTLENDİ Mİ, NE OYNANACAK?

Başakşehir - Beşiktaş maçı, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası diğer birçok karşılaşma gibi ileri bir tarihe ertelendi.

Açıklamaya göre; Başakşehir - Beşiktaş maçı, 18 Şubat Cumartesi günü oynanmayacak.

