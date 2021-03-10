Başakşehir-Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA
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