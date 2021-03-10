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Başakşehir-Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek

10.03.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Başakşehir-Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Başakşehir ile Beşiktaş arasında yapılacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

12 MART CUMA:

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

13 MART CUMARTESİ:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya

14 MART PAZAR:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

15 MART PAZARTESİ:

19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Cüneyt Çakır Beşiktaş Futbol Kulübü Başakşehir
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