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  4. Başakşehir Breidablik maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu Başakşehir Breidablik maçı canlı izle!

Başakşehir Breidablik maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu Başakşehir Breidablik maçı canlı izle!

11.08.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Breidablik maçı için heyecan dorukta. İlk turu 3-1 galibiyetle tamamlayan temsilcimiz, UEFA Avrupa Konferans Liginde oynayacağı rövanş maçında alacağı beraberlik veya az gollü mağlubiyetle turu atlayan taraf olacak. Futbolseverler karşılaşma öncesi internette araştırma yapmaya başladı. Peki Başakşehir Breidablik maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu Başakşehir Breidablik maçı canlı izle bilgisi...

Başakşehir Breidablik maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu Başakşehir Breidablik maçı canlı izle!

Başakşehir Breidablik maçı için geri sayım sürüyor. Karşılaşmaya saatler kaldı. Temsilcimiz Başakşehir bu hafta UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında İzlanda ekibi Breidablik'i konuk edecek. Peki Başakşehir Breidablik maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu Başakşehir Breidablik maçı canlı izle bilgisi ve detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - BREIDABLIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Breidablik maçı 11 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.45'te başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - BREIDABLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL RAKİPLER KİM?

Temsilcimiz Medipol Başakşehir perşembe akşamı Breidablik'i elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Başakşehir - Breidablik
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