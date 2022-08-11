Başakşehir Breidablik maçı için geri sayım sürüyor. Karşılaşmaya saatler kaldı. Temsilcimiz Başakşehir bu hafta UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında İzlanda ekibi Breidablik'i konuk edecek. Peki Başakşehir Breidablik maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu Başakşehir Breidablik maçı canlı izle bilgisi ve detaylar haberimizde...
Başakşehir - Breidablik maçı 11 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.45'te başlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
Temsilcimiz Medipol Başakşehir perşembe akşamı Breidablik'i elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.
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