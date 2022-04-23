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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 23 Nisan kutlaması

23.04.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 23 Nisan kutlaması

İSTANBUL (AA) - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklayama göre etkinliğe, İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastane yönetimi, çalışanlar ve tedavi gören çocuklar katıldı.

Şenlik havasında gerçekleştirilen etkinlikte, Çocuk Hastanesinin yatan hasta servisleri ziyaret edilerek çocuklara TRT Çocuk Dergisi ve boyama setleri hediye edildi, kağıt katlama sanatı yapıldı.

Palyaço ve masal kahramanlarıyla çocuklar için öğretici aktivitelerin gerçekleştirildiği şenlikte, çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

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İstanbul Namaz Vakitleri 23 Nisan Cumartesi

İmsak
04:32
Sabah
06:07
Öğle
13:08
İkindi
16:54
Akşam
19:58
Yatsı
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