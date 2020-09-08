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Başakşehir, Chadli'de mutlu sona ulaştı!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 08.09.2020 10:35 | Son Güncelleme

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Belçikalı hücum oyuncusu Nacer Chadli ile anlaşmaya vardı.

Başakşehir, Chadli'de mutlu sona ulaştı!

Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Nacer Chadli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.

Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi. (AA)

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