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  4. Başakşehir'de Arda Turan'la yollar ayrıldı

Başakşehir'de Arda Turan'la yollar ayrıldı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 07.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Başakşehir, Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken, tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımız'da forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
katar yolcusu kalmasın yallah arda yallah el arabiya ya hebibi ya mevlem????????
dünyanın en büyük basarisi en büyük düşüş için teşekkür ederiz arda maalesef aklımızda dürüst kalmayacak ucuza giden sert düşüşün ile yerin dibine giren biri olarak kalacaksın sende suç yok bunu unutma suç başkalarında bizde de olabilir
yalaka herif amatöre
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