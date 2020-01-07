Başakşehir'de Arda Turan'la yollar ayrıldı

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken, tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımız'da forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.
F.Bahçe'ye transferde büyük şok
''G.Saray, futbolun derin devleti mi?''
Lider Inter, Napoli'yi de devirdi
De Rossi'den tarihi karar
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı
Beşiktaş'tan federasyona tepki
Ağaoğlu'dan flaş Talisca açıklaması
Saracchi'nin G.Saray forması ile ilk sözleri
İşte Saracchi'nin G.Saray'a maliyeti
6 aylık hamile olan futbolcu sosyal medyayı salladı
İlk yarının en iyisi Lewandowski
Trabzon'un sorunu kontenjan
Türk teknik adam Almanya'yı sallıyor
'Sakatlığım olmasa farklı konuşuyorduk'
''Avrupa'dan birçok takım onu takip ediyor''
Luce teklif aldığı takımları açıkladı
Yeni teknik direktör resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 6 yorum