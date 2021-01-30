Başakşehir'de Aykut Kocaman iddiası

Ve Aykut Kocaman, Süper Lig'e geri dönüyor... En son Konyaspor'u çalıştıran Kocaman, Başakşehir'in başına geçiyor. Medipol Başakşehir'e tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşatan Okan Buruk'un beklenmedik istifasının ardından teknik direktörlük koltuğu için arayışlarına başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir, tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman ile prensipte anlaştı. TRT Spor'un haberine göre, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

1 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Kariyerinde İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe kulüplerini çalıştıran Aykut Kocaman, sarı lacivertli kulüp ile 1 lig şampiyonluğu, 3 kupa şampiyonluğu yaşadı. 55 yaşındaki teknik adam, 9 Şubat 2020'de Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmadı. Süper Lig'de teknik direktör olarak 485 maça çıkan Aykut Kocaman, 204 galibiyet, 133 beraberlik ve 148 mağlubiyet ile maç başına 1.54 puan ortalaması yakaladı.



