SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir'de Aykut Kocaman iddiası

Başakşehir'de Aykut Kocaman iddiası

30.01.2021 10:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başakşehir'de Aykut Kocaman iddiası

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'in, Okan Buruk'la yollarını ayırmasının ardından Aykut Kocaman'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Ve Aykut Kocaman, Süper Lig'e geri dönüyor... En son Konyaspor'u çalıştıran Kocaman, Başakşehir'in başına geçiyor. Medipol Başakşehir'e tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşatan Okan Buruk'un beklenmedik istifasının ardından teknik direktörlük koltuğu için arayışlarına başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir, tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman ile prensipte anlaştı. TRT Spor'un haberine göre, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

1 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Kariyerinde İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe kulüplerini çalıştıran Aykut Kocaman, sarı lacivertli kulüp ile 1 lig şampiyonluğu, 3 kupa şampiyonluğu yaşadı. 55 yaşındaki teknik adam, 9 Şubat 2020'de Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmadı. Süper Lig'de teknik direktör olarak 485 maça çıkan Aykut Kocaman, 204 galibiyet, 133 beraberlik ve 148 mağlubiyet ile maç başına 1.54 puan ortalaması yakaladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
Okan Buruk tesislerden ayrıldıOkan Buruk tesislerden ayrıldı
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

İrfan Can Kahveci transferinde tarihi çalım!

İrfan Can Kahveci transferinde tarihi çalım!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de

Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de

Beşiktaş, Hulk bombasını patlatıyor!

Beşiktaş, Hulk bombasını patlatıyor!

Salih Uçan'ın yeni adresini açıkladı!

Salih Uçan'ın yeni adresini açıkladı!

Diğer Haberler

Başakşehir'de Aykut Kocaman iddiası

Başakşehir'de Aykut Kocaman iddiası

Okan Buruk tesislerden ayrıldı

Okan Buruk tesislerden ayrıldı

Başakşehir'de Okan Buruk ile yollar ayrıldı

Başakşehir'de Okan Buruk ile yollar ayrıldı

Göksel Gümüşdağ: İrfan Can için Fenerbahçe ile görüşeceğiz

'İrfan Can için F.Bahçe ile görüşeceğiz'

Başakşehir’in yeni transferleri Junior Fernandes ve Ömer Ali Şahiner 11’de

Başakşehir’in yeni transferleri 11’de

Başakşehir'de Fernandes'in lisansı çıktı

Başakşehir'de Fernandes'in lisansı çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.